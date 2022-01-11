【美股市況】美債息突破1.8厘兩年高　道指瀉近500點　納指挫2% 部分中概股走高（不斷更新）

美國加息預期升溫，美股開市急跌，美國10年期債息升穿1.8厘，創兩年高位，美滙指數高見96.2，道指急跌逾500點，納指挫2.4%。

面對利率上升和通脹威脅，成長股繼續回調，「科技股女股神」Cathie Wood的旗艦基金ARKK今年開局迅速暴跌逾10%，資金轉買更便宜的周期性股票。市場觀望周三通脹數據及聯儲局官員講話。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】10年債息升穿1.8厘 本周聚焦通脹數據、鮑威爾今年首度公開露面

即市走勢︰

【01：04】納指跌幅略收窄至2%，暫跌298點；道指跌逾1.3%或485點；標指跌逾1.5%或72點

【01：01】部分熱門中概股走高，嗶哩嗶哩(美：BILI)漲7.57%，愛奇藝(美：IQ)、汽車之家(美：ATHM)漲超5%，中通快遞(美：ZTO)漲超4%，貝殼(美：BEKE)、百濟神州(美：BGNE)漲超2%，拼多多(美：PDD)、滿幫(美：YMM)漲約2%。

【00：34】歐洲股市收盤；

德國DAX30指數收跌170.51點，跌幅1.07%，報15777.23點；

英國富時100指數收跌40.62點，跌幅0.54%，報7444.66點；

法國CAC40指數收跌103.71點，跌幅1.44%，報7115.77點；

歐洲斯托克50指數收跌65.78點，跌幅1.53%，報4240.05點；

西班牙IBEX35指數收跌41.32點，跌幅0.47%，報8710.48點；

意大利富時MIB指數收跌246.47點，跌幅0.89%，報27372.00點

【23：16】道指跌511點，納指跌2.4%。

【22：33】納指跌1.6%。

【22：30】美股開市，道指跌144點，納指跌逾1.1%，標指跌32點或0.7%。

【21：53】道指期貨跌86點，納指期貨跌1.1%。

【19：57】道指期貨跌13點，納指期貨跌近0.4%。

【12：27】【美國加息】高盛上調今年儲局加息次數至四次 料7月開始縮表

【12：23】道指期貨升15點，報36247點；標指期貨升4點，報4681點；納指期貨升50點或0.3%，報15642點。

【07：30】【美國債息】格羅斯：是時候保守投資 10年美債息達兩厘、期望雙位數回報不現實

【07：30】美國12月「非農」數字再次不及預期一半，但最新失業率下降和工資漲幅超預期，可能增加通脹壓力，促使聯儲局加快加息和縮表。道指上周五最多跌124點，收市跌4點，報36231點；標指跌19點，報4677點；納指跌144點，報14935點。

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責任編輯︰梁浩碩