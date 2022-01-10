【2022展望】瑞銀陳志立：科網監管細節推出可助投資者恢復信心、恒指目標27000　連沛堃稱A股今年有三大主題

▲ 瑞銀投資銀行香港策略師陳志立（中）及瑞銀證券中國研究部總監連沛堃（右）。（馮漢柱攝）

港股今年表現仍未有起色，瑞銀投資銀行香港策略師陳志立認為，內地去年下半年的科網監管政策，只是與國際社會接軌，科網股的股價及估值已大致反映相關風險，當今年推出政策細節時，市場會更明朗，投資者信心亦會恢復，因此予恒指年底目標價27000點，MSCI香港港指數則為12400點，看好兩者今年表現勝去年。

瑞銀預期今年美國只加息一次，2023及2024年各加息兩次。陳志立稱，現時港股預測市盈率已反映有關加息的憂慮，而且加息對市場亦不是意外消息，基於美國息口走勢與港銀相若，故「即使HIBOR（港元拆息）未必升，銀行股也會升」。

陳志立表示，瑞銀預期中港第二季開始通關，開關對於濠賭股等股份會受惠，而且據調查所知，香港家庭對於投資及消費意願亦有好轉，該行今年除偏好銀行股，亦看好通關受惠股及高息股。

瑞銀：外資持A股比例升至9.3%

A股方面，瑞銀證券中國研究部總監連沛堃指，受累於疫情及外部因素影響，A股短線走勢較疲弱，但並未影響基本面，加上今年內地政策政策較寬鬆，長線對A股構成支持。他又指，外資持A股比例由兩年前7%，升至9.3%，相信很快會升至雙位數。

連沛堃稱，今年A股有三大主題，分別是監管、房地產下行、通脹，該行偏好高質量成長股，如白酒、調味品、大家電等消費股，因即使房地產下行，中國消費仍具潛力，新能源汽車相關的零部件亦可留意。

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