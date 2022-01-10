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【對外開放】前中銀監主席尚福林：中國開放的大門不會關閉　只會愈開愈大

宏觀解讀 12:35 2022/01/10

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前中銀監主席尚福林表示，中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大。

全國政協經濟委員會主任、前中國銀監會主席尚福林出席亞洲金融論壇時表示，「中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大。這是一個負責任大國向亞洲、向世界的莊嚴承諾。」他稱，擴大對外開放既是中國自身發展的需要，也是世界發展的機遇。

「推動中國經濟高質量發展，離不開高水平的對外開放。」尚福林以視像形式參與論壇時表示，中國仍處於並將長期處於重要的戰略機遇期，國際經濟聯通與交往，仍是世界經濟發展的客觀要求。中國的現代化道路堅持開放合作、互利共贏，並營造與高水平開放相配套的公平、透明、可預期的制度和營商環境，推動由商品流動型開放轉為制度型開放的轉變。以規則為基礎的多邊貿易體制，是經濟全球化和自由貿易的基石，國際社會需堅持開放包容、協商合作，共同應對全球性問題和挑戰，構建全球發展命運共同體。

尚福林﹕大灣區發揮涵接國內國際市場的獨特優勢

尚福林解釋，中國要更好利用國際國內兩個市場、兩種資源，實施對外開放，促進國際合作，實現互利共贏，建設更高水平的開放型經濟新體制。他續指，大灣區是中國經濟開放程度最高、經濟活力最強，國際化水平領先的區域之一。在對外開放的格局中，大灣區將充分發揮涵接國內國際兩個市場，聚合兩種資源的獨特優勢。他提到，香港是連接內地與世界各地貿易投資往來的門戶，穩定的社會和政治環境是最好的營商環境，發揮好香港全球金融中心的地位與作用，意義十分重大。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

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記者﹕余倩敏

 

 

經濟 大灣區 香港 中銀監 中國

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