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【蘋果動向】蘋果最平5G機？　彭博：iPhone SE 3最快春季發布會亮相

科技 12:33 2022/01/10

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外媒彭博報道指，蘋果iPhone SE 3將最快於3月舉行的春季新產品線上發表會推出，並有意打造成蘋果旗下最便宜的5G手機。（蘋果官網圖）

蘋果（Apple）自上一次推出iPhone SE 2至今已相隔快兩年，果粉紛紛期待新一代iPhone SE的登場。而近日終於再有新消息，外媒彭博報道指，蘋果iPhone SE 3將最快於3月舉行的春季新產品線上發表會推出，並有意打造成蘋果旗下最便宜的5G手機。

【5G手機】三星推「輕旗艦」Galaxy S21 FE　外媒竟嫌售價太貴？

【5G手機】三星推中階機Galaxy S21 FE 5G　售5,198元起
 
據彭博記者Mark Gurman透露，蘋果將在2022年第一季發布 iPhone SE 3，故估計最快可於3月或4月時推出。他指，iPhone SE 3基本上會繼續保留原有的外型規格，維持4.7吋屏幕及保留Touch ID功能。另外，新一代iPhone SE也會有部分升級，如新增5G功能、搭配與iPhone 13系列相同的A15芯片等。
 
至於價格方面，Gurman表示iPhone SE 3很大機會定價在269美元至399美元之間（約2,097至3,119港元），成為蘋果旗下最便宜的5G手機。摩根大通日前也曾進行分析，預料搭載5G的iPhone SE，以平價取勝，能吸引到約10億Android手機用戶跳槽。

【6G研發】日企著手研發6G網絡　擬2025大阪世界博覽會公布

責任編輯：黃顯晴

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