【蘋果動向】蘋果最平5G機？　彭博：iPhone SE 3最快春季發布會亮相

▲ 外媒彭博報道指，蘋果iPhone SE 3將最快於3月舉行的春季新產品線上發表會推出，並有意打造成蘋果旗下最便宜的5G手機。（蘋果官網圖）

蘋果（Apple）自上一次推出iPhone SE 2至今已相隔快兩年，果粉紛紛期待新一代iPhone SE的登場。而近日終於再有新消息，外媒彭博報道指，蘋果iPhone SE 3將最快於3月舉行的春季新產品線上發表會推出，並有意打造成蘋果旗下最便宜的5G手機。

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據彭博記者Mark Gurman透露，蘋果將在2022年第一季發布 iPhone SE 3，故估計最快可於3月或4月時推出。他指，iPhone SE 3基本上會繼續保留原有的外型規格，維持4.7吋屏幕及保留Touch ID功能。另外，新一代iPhone SE也會有部分升級，如新增5G功能、搭配與iPhone 13系列相同的A15芯片等。



至於價格方面，Gurman表示iPhone SE 3很大機會定價在269美元至399美元之間（約2,097至3,119港元），成為蘋果旗下最便宜的5G手機。摩根大通日前也曾進行分析，預料搭載5G的iPhone SE，以平價取勝，能吸引到約10億Android手機用戶跳槽。

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責任編輯：黃顯晴