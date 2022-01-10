  • 21°C
香港時間 : 2022110日 (一) 13:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】高盛上調今年聯儲局加息次數至四次　料7月開始縮表

股市 12:25 2022/01/10

分享：

【美國加息】高盛上調今年聯儲局加息次數至四次　料7月開始縮表

高盛表示，基於美國勞動市場取得迅速進展，加上12月FOMC會議紀要釋出鷹派信號，反映經濟將加快正常化，預期美國聯儲局今年會加息四次，並將縮表時間由12月啟動的預測提前至7月。

美國上月失業降至3.9%，觸發3月加息預期明顯升溫，看【下一頁】

此前高盛預期今年儲局會加息三次，分別於3月、6月及9月。高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，該行將縮表預測推前至7月，並預期屆時通脹仍遠高於儲局目標，不認為縮表能取替一次季度加息，最新料12月亦會加息。

不過，高盛對終端基金利率的預測保持不變，為2.5厘至2.75厘。Jan Hatzius稱，即使加息4次，該行預期的基金利率路徑只是略高於今年的市場價格，但未來幾年兩者差距或會顯著擴大。

相關文章：【美國收水】中金：料聯儲局5月加息　全年加2至3次後開始縮表

【美國加息】海通國際：美股仍有上漲空間　現估值或有短線回調

【美股IPO】Reddit據報最快3月上市、估值最多150億美元　已聘請大摩與高盛籌備上市

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

*美股走勢分析－加息、縮表若同步發生會有震蕩？*【按此速睇－附time code】

經濟 貨幣政策 美國 通脹 縮表 加息 美國聯儲局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Omicron】惠康及萬寧發言人：有初步陽性個案人士曾短時間逗留店舖理貨
【Omicron】惠康及萬寧發言人：有初步陽性個案人士曾短時間逗留店舖理貨
【香港疫情】陳茂波：第五波疫情肯定影響經濟　動態分析調撥資源支持
【香港疫情】陳茂波：第五波疫情肯定影響經濟　動態分析調撥資源支持
【港股ADR+夜期】夜期收市升101點　滙豐ADR越51關　阿里巴巴美股回軟（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升101點　滙豐ADR越51關　阿里巴巴美股回軟（不斷更新）
【美國債息】格羅斯：是時候保守投資　10年美債息達兩厘、期望雙位數回報不現實
【美國債息】格羅斯：是時候保守投資　10年美債息達兩厘、期望雙位數回報不現實
【開市9點半】散戶入場接火捧？　4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元
【開市9點半】散戶入場接火捧？　4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元
【竹篙灣隔離】竹篙灣檢疫中心無WiFi？　SmarTone自由鳥送100GB數據、3香港送300GB數據
【竹篙灣隔離】竹篙灣檢疫中心無WiFi？　SmarTone自由鳥送100GB數據、3香港送300GB數據
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款