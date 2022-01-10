▲ 【美國加息】高盛上調今年聯儲局加息次數至四次 料7月開始縮表

高盛表示，基於美國勞動市場取得迅速進展，加上12月FOMC會議紀要釋出鷹派信號，反映經濟將加快正常化，預期美國聯儲局今年會加息四次，並將縮表時間由12月啟動的預測提前至7月。

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此前高盛預期今年儲局會加息三次，分別於3月、6月及9月。高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，該行將縮表預測推前至7月，並預期屆時通脹仍遠高於儲局目標，不認為縮表能取替一次季度加息，最新料12月亦會加息。

不過，高盛對終端基金利率的預測保持不變，為2.5厘至2.75厘。Jan Hatzius稱，即使加息4次，該行預期的基金利率路徑只是略高於今年的市場價格，但未來幾年兩者差距或會顯著擴大。

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