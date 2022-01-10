  • 20°C
香港時間 : 2022110日 (一) 12:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】大摩下調香港今年GDP增長預測至2.5%、樓價跌2%　料年尾才恢復自由行

宏觀解讀 12:24 2022/01/10

分享：

【香港經濟】大摩下調香港今年GDP增長預測至2.5%、樓價跌2%　料年尾才恢復自由行

香港第五波疫情未能迅速遏止下，有券商調整香港今年經濟增長預測。摩根士丹利最新發表報告，將香港今年GDP增長預測下調0.5百分點至2.5%。大摩指出，隨香港疫情升溫，收緊社交距離等防疫措施將拖延本土首季市道，而且中港通關自由行時間表可能延至年末或明年。

大摩表示，政府收緊防疫措施勢影響農曆新年消費，即使部分影響可被電商消費增加所抵銷，但該行仍調低香港首季GDP增長預測至1.2%。大摩預計，《財政預算案》將會延續部分逆周期措施，包括考慮再推消費券、減免薪俸稅及企業稅、補貼公用開支和額外津貼社會福利計劃等，但刺激作用溫和。

＊港股走勢分析　首季仍看淡＊重溫《開市追揸沽》速睇專家分析【按此－附time code】

陳茂波：第五波疫情肯定影響經濟 動態分析調撥資源支持，可見【下一頁】

在中港通關預期方面，大摩預期通關時間表將延遲，而且首階段通關只涉商務工幹，當局或延至今年第4季或明年才會考慮放寬個人遊。

大摩續指，在股市表現不濟和按揭利率或隨聯儲局取態鷹派而上升，香港物業市場將延續去年弱勢，料今年樓價將跌約2%。

因應最新通關延遲和租金增幅放慢預期，大摩預計，今年香港消費物價指數（CPI）按年只升1.5%。

相關文章：

【第五波疫情】瑞銀：收緊防疫措施對零售收租股不利　惟零售銷售影響料有限

【第五波疫情】美銀：若新防疫措施延長至四周　料令香港首季經濟下跌0.1至0.2個百分點

經濟 物業市場 補貼 社會福利 GDP 農曆新年 美國聯儲局 財政預算案

上一篇文章

【美國加息】高盛上調今年儲局加息次數至四次　料7月開始縮表

下一篇文章

【換新鈔】三發鈔行1月13日起可換新鈔及迎新鈔　現已起可供網上預約
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Omicron】惠康及萬寧發言人：有初步陽性個案人士曾短時間逗留店舖理貨
【Omicron】惠康及萬寧發言人：有初步陽性個案人士曾短時間逗留店舖理貨
【美國債息】格羅斯：是時候保守投資　10年美債息達兩厘、期望雙位數回報不現實
【美國債息】格羅斯：是時候保守投資　10年美債息達兩厘、期望雙位數回報不現實
【開市9點半】散戶入場接火捧？　4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元
【開市9點半】散戶入場接火捧？　4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元
【港股ADR+夜期】夜期收市升101點　滙豐ADR越51關　阿里巴巴美股回軟（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升101點　滙豐ADR越51關　阿里巴巴美股回軟（不斷更新）
【香港疫情】陳茂波：第五波疫情肯定影響經濟　動態分析調撥資源支持
【香港疫情】陳茂波：第五波疫情肯定影響經濟　動態分析調撥資源支持
【竹篙灣隔離】竹篙灣檢疫中心無WiFi？　SmarTone自由鳥送100GB數據、3香港送300GB數據
【竹篙灣隔離】竹篙灣檢疫中心無WiFi？　SmarTone自由鳥送100GB數據、3香港送300GB數據
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款