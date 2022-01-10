▲ 【香港經濟】大摩下調香港今年GDP增長預測至2.5%、樓價跌2% 料年尾才恢復自由行

香港第五波疫情未能迅速遏止下，有券商調整香港今年經濟增長預測。摩根士丹利最新發表報告，將香港今年GDP增長預測下調0.5百分點至2.5%。大摩指出，隨香港疫情升溫，收緊社交距離等防疫措施將拖延本土首季市道，而且中港通關自由行時間表可能延至年末或明年。

大摩表示，政府收緊防疫措施勢影響農曆新年消費，即使部分影響可被電商消費增加所抵銷，但該行仍調低香港首季GDP增長預測至1.2%。大摩預計，《財政預算案》將會延續部分逆周期措施，包括考慮再推消費券、減免薪俸稅及企業稅、補貼公用開支和額外津貼社會福利計劃等，但刺激作用溫和。

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在中港通關預期方面，大摩預期通關時間表將延遲，而且首階段通關只涉商務工幹，當局或延至今年第4季或明年才會考慮放寬個人遊。

大摩續指，在股市表現不濟和按揭利率或隨聯儲局取態鷹派而上升，香港物業市場將延續去年弱勢，料今年樓價將跌約2%。

因應最新通關延遲和租金增幅放慢預期，大摩預計，今年香港消費物價指數（CPI）按年只升1.5%。

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