【Deltacron】英流行病學家質疑 或為實驗室交叉污染

塞浦路斯科學家宣布發現Omicron變種與Delta變種結合的新病毒，並命名為Deltacron變種。但英國有流行病學家質疑塞浦路斯發現的Deltacron，可能只是Omicron與Delta變種在實驗室交叉污染的產物。

塞浦路斯現Omicron與Delta結合變種 命名Deltacron 【下一頁】

塞浦路斯大學教授科斯特奇茨（Leondios Kostrikis）上周六（8日）宣布，在國内採集的25個樣本中發現Deltacron，其中11個樣本來自住院新冠患者，14個來自普通公眾。

他們透露在Deltacron內發現多達30個突變，當中大量是過往僅於Omicron內存在的突變。

倫敦帝國理工學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）在社交媒體Twitter發文表示，他認為塞浦路斯聲稱發現的Deltacron變種，很明顯看似為污染（contamination）。

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他解釋指病毒在進化樹上沒有形成集群（cluster），又表示當在實驗室對新變種進行測序時，即使只是有極微量的液體，也很容易會導致污染。

皮科克早於去年11月時，已經警告Omicron變種含有大量突變會構成真正威脅。但他質疑Deltacron出現的時機過早，指通常需要等到兩款變種病毒在附近循環數周甚至是數月，才會出現基因重組。

他更認為科學界目前了解到Omicron變種，已經擁有大部分使Delta變種更具傳染性的變體，因此不明白Omicron變種可從Delta變種身上取得甚麼，來產生一款新變種。

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責任編輯：鄭錦玲