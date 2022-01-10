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【ET一周開倉】比亞迪（1211）、領展（823）、福特Ford（F.US）

股市 12:05 2022/01/10

分享：

每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股+1隻美股，分別為：比亞迪 （01211） 、領展 （00823） 及福特（F.US），立即收聽買賣策略。

＊重溫《開市追揸沽》足本版－傳鬆綁內房股翻生 基建股強勢仲有得追？＊【按此（附time code）】

相關文章：（收費文章）

比亞迪銷量持續高增 市況回穩可再部署

二萬三浮沉 領展回調可買

福特股價倍升有因 三大亮點挑戰Tesla

欄名 : ET一周開倉

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