【ET一周開倉】比亞迪（1211）、領展（823）、福特Ford（F.US） 股市 12:05 2022/01/10 分享： 每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股+1隻美股，分別為：比亞迪 （01211） 、領展 （00823） 及福特（F.US），立即收聽買賣策略。 ＊重溫《開市追揸沽》足本版－傳鬆綁內房股翻生 基建股強勢仲有得追？＊【按此（附time code）】 相關文章：（收費文章） 比亞迪銷量持續高增 市況回穩可再部署 二萬三浮沉 領展回調可買 福特股價倍升有因 三大亮點挑戰Tesla 欄名 : ET一周開倉 相關文章 港股轉勢未？譚智樂：恒指首季仍看淡 今日 港股轉勢未？譚智樂：恒指首季仍看淡 滙豐（00005）股價再創新高見51.75元 下站上望幾多？ 今日 滙豐（00005）股價再創新高見51.75元 下站上望幾多？ 滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 2022/01/07 滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 2022/01/07 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 2022/01/07 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 你可能感興趣 港股轉勢未？譚智樂：恒指首季仍看淡 今日 12:04 港股轉勢未？譚智樂：恒指首季仍看淡 滙豐（00005）股價再創新高見51.75元 下站上望幾多？ 今日 11:55 滙豐（00005）股價再創新高見51.75元 下站上望幾多？ 滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 14:50 2022/01/07 滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 福特 港股 領展 美股 開倉