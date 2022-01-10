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滙豐005再破頂！今年內有機會再升穿60元？

股市 13:18 2022/01/10

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滙豐 （00005） 上周升穿50元後升勢未停，股價今早一度升逾3%破頂，高見51.75元創52周新高。2022加息年，市場預期銀行股受惠加息，滙豐有力升穿60元？美國聯儲局上周突然宣布加快收水兼縮表，滙豐股價又可否受惠？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）為你分析，立即點擊收看／收聽：

**重溫《開市追揸沽》傳鬆綁內房股翻生？滙豐005破頂追唔追？ **【按此－附time code】

Time code
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38：19 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 288買入可再買入溝淡嗎？
41：05 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 去年狂沽有賺　今年可否再追沽做淡
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52：38 - 觀眾問股：復星醫藥 （02196） 連升幾日有沒有利好因素支持？如升穿10天綫可以跟入？
54：04 - 觀眾問股：醫思健康 （02138） 盈喜現升穿10元可以買入嗎？
55：42 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 63元買入可返家鄉？想套現交稅
57：54 - 觀眾問股：中遠海運港口 （01199） 今年前景點睇？可受惠經濟復甦？現時已炒完？
1：00：55 - 觀眾問股：啓明醫療 （02500） 想入手現時是好時機嗎？
1：03：12 - 觀眾問股：中海油 （00883） 8.3元買入止賺抑或加注？
1：05：26 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 可買入？
1：06：31 - 觀眾問股：李寧 （02331） 點解跌成咁？高位回落時85元買入點睇？
1：09：01 - 恒指早段市況速覽
1：09：59 - 消息股：龍湖 （00960） 、東風集團 （00489） 、耀材證券 （01428） 、IGG （00799） 、巨濤海洋石油 （03303）
1：11：08 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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