港股轉勢未？譚智樂：恒指首季仍看淡

港股今早開報23523點，輕微高開30點，恒指早段反覆升近200點，港股跌勢已轉？抑或是技術反彈？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）首季仍看淡恒指，想聽詳細分析，立即點擊收看／收聽：

**重溫《開市追揸沽》傳鬆綁內房股翻生？滙豐005破頂追唔追？ **【按此－附time code】

Time code

00：52 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：05 - 外圍市況速覽＋亞太股市早段市況

02：30 - 美國最新失業率、10年期債息、聯儲局最新消息速報

03：17 - 美股走勢分析 加息、縮表若同步發生會有震蕩

10：47 - 港股上日市況速覽＋北水盤路

11：41 - 港股走勢分析 首季仍看淡

16：15 - 內房股今年走勢點睇？談中國海外 （00688） 、華潤置地 （01109）

20：52 - 內房股分析：龍湖 （00960） 分柝上市可帶動股價？

22：46 - 基建股、水泥股強勢可受惠內房回穩？現時可追入？

26：17 - 港股開市前市況速睇

26：32 - ET精選股重磅分析 - 比亞迪 （01211） 、領展 （00823） 、福特（F.US）

32：18 - 恒指早段市況速覽

33：08 - 觀眾問股：騰訊 （00700） VS 比亞迪 （01211） 長綫投資點揀？

38：19 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 288買入可再買入溝淡嗎？

41：05 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 去年狂沽有賺 今年可否再追沽做淡

43：19 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 董事長涉嫌嚴重違法被查 股價會低見6元？

47：32 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 升穿50元 今年內有機會再升穿60元？

50：08 - 觀眾問股：商湯 （00020） 點睇？現時準備散水？

52：38 - 觀眾問股：復星醫藥 （02196） 連升幾日有沒有利好因素支持？如升穿10天綫可以跟入？

54：04 - 觀眾問股：醫思健康 （02138） 盈喜現升穿10元可以買入嗎？

55：42 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 63元買入可返家鄉？想套現交稅

57：54 - 觀眾問股：中遠海運港口 （01199） 今年前景點睇？可受惠經濟復甦？現時已炒完？

1：00：55 - 觀眾問股：啓明醫療 （02500） 想入手現時是好時機嗎？

1：03：12 - 觀眾問股：中海油 （00883） 8.3元買入止賺抑或加注？

1：05：26 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 可買入？

1：06：31 - 觀眾問股：李寧 （02331） 點解跌成咁？高位回落時85元買入點睇？

1：09：01 - 恒指早段市況速覽

1：09：59 - 消息股：龍湖 （00960） 、東風集團 （00489） 、耀材證券 （01428） 、IGG （00799） 、巨濤海洋石油 （03303）

1：11：08 - 財經日誌提提你