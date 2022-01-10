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【澳洲疫情】新冠確診突破百萬宗 逾半於過去一周錄得

環球社會熱點 11:48 2022/01/10

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變種新冠肺炎病毒Omicron肆虐全球，澳洲新冠確診數持續增加，當地截至周一（10日）累錄超過100萬宗新冠感染病例，當中逾半確診個案於過去一星期錄得。同時，澳洲周一起容許230萬合資格的5至11歲兒童接種輝瑞疫苗。

至今逾54萬確診 近半於過去兩周錄得 【下一頁】

澳洲新南威爾士州及維多利亞州周一分別新增約5.5萬宗新冠確診個案，未計及其他州份新增個案，當地自爆發新冠疫情兩年以來，共錄得103萬宗感染病例，當中超過一半的確診個案於過去一周錄得。

澳洲有92% 16歲或以上民眾已接種兩劑新冠疫苗，隨著高疫苗接種率，新一波Omicron死亡率亦遠低於過往疫情。然而，入院人數不斷增加，為醫療系統帶來壓力；亦有愈來愈多民眾染疫或接受隔離，影響當地勞動力供應。

澳洲就算確診不斷升 總理：唔會再封城 【下一頁】

澳洲政府已縮短密切接觸者強制隔離時間，並縮窄密切接觸者的定義，盡可能減少新冠疫情對經濟影響。此外，當地230萬名5至11歲兒童周一起可接種輝瑞（Pfizer）疫苗，但有疫苗接種中心指輝瑞疫苗短缺，無法及時為兒童接種。

疫苗接種工作組負責人弗雷文（John Frewen）周一表示，疫苗庫存絕對足夠，希望民眾耐心等待分配。

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責任編輯：郭麗明

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