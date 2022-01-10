【電池儲能】Tesla德州建最大電池儲能項目　應對下次大停電危機

▲ Tesla指，為防範德州大停電再發生，81-Megapack項目將在安格爾頓參與儲能市場，並在停電期間支援德州的電網。（資料圖片）

Tesla公布在美國德州的巨型電池儲能項目81-Megapack，是至今為止Tesla建設的最大電池儲能項目。Tesla於德州安格爾頓（Angleton）安裝了81組Megapack電池，儲能容量可達到200 MWh（百萬瓦時）。

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2021年2月發生的德州大停電，造成部分地區停電三天。Tesla指，為防範同類事件再發生，81-Megapack項目將在安格爾頓參與儲能市場，並在停電期間支援德州的電網。「這項目提供可持續的後備電力支援，其中安裝了81組Megapack的電池系統，能在停電時提供更多能源，同時減少對化石燃料的依賴。」

料首年物業稅貢獻21.5萬美元

根據《Teslarati》獲得的官方文件顯示，81-Megapack項目是在2019年遞交方案，實際佔地面積為2.5英畝（約1萬平方米），位置離德克薩斯新墨西哥電力公司只有1.6公里。

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方案亦提及該項目的預期效益，包括為當地稅基增加約3500萬美元（約2.7億港元），首年貢獻財產稅收入估計為21.5萬美元（約167萬港元）以上。其他效益還包括增加城市公共服務和學校的預算、在6個月的施工期內提供15至20個建築工作項目，以及增加當地電網的穩定程度。

責任編輯：陳卓賢