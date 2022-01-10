  • 20°C
香港時間 : 2022110日 (一) 12:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電池儲能】Tesla德州建最大電池儲能項目　應對下次大停電危機

科技 12:28 2022/01/10

分享：

Tesla指，為防範德州大停電再發生，81-Megapack項目將在安格爾頓參與儲能市場，並在停電期間支援德州的電網。（資料圖片）

Tesla公布在美國德州的巨型電池儲能項目81-Megapack，是至今為止Tesla建設的最大電池儲能項目。Tesla於德州安格爾頓（Angleton）安裝了81組Megapack電池，儲能容量可達到200 MWh（百萬瓦時）。

【電動車】Nvidia：中資電動車廠加快應用旗下技術追趕Tesla

2021年2月發生的德州大停電，造成部分地區停電三天。Tesla指，為防範同類事件再發生，81-Megapack項目將在安格爾頓參與儲能市場，並在停電期間支援德州的電網。「這項目提供可持續的後備電力支援，其中安裝了81組Megapack的電池系統，能在停電時提供更多能源，同時減少對化石燃料的依賴。」

料首年物業稅貢獻21.5萬美元

根據《Teslarati》獲得的官方文件顯示，81-Megapack項目是在2019年遞交方案，實際佔地面積為2.5英畝（約1萬平方米），位置離德克薩斯新墨西哥電力公司只有1.6公里。

【電動車】平治最強電動概念車EQXX首次亮相　續航力突破1000公里、成功跑贏Tesla Model S（多圖）

方案亦提及該項目的預期效益，包括為當地稅基增加約3500萬美元（約2.7億港元），首年貢獻財產稅收入估計為21.5萬美元（約167萬港元）以上。其他效益還包括增加城市公共服務和學校的預算、在6個月的施工期內提供15至20個建築工作項目，以及增加當地電網的穩定程度。

責任編輯：陳卓賢

相關文章

【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
2021/12/30
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
2022/01/01
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【TSLA】Tesla昨飈逾一成馬斯克身家進帳2636億元　Tesla挪威銷售稱霸
2022/01/04
【TSLA】Tesla昨飈逾一成馬斯克身家進帳2636億元　Tesla挪威銷售稱霸
【Starlink】馬斯克SpaceX「星鏈」衛星遭印度要求退還逾5000份預訂單　因未取得經營許可證
2022/01/05
【Starlink】馬斯克SpaceX「星鏈」衛星遭印度要求退還逾5000份預訂單　因未取得經營許可證

你可能感興趣

【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
17:04 2021/12/30
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
14:59 2022/01/01
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【TSLA】Tesla昨飈逾一成馬斯克身家進帳2636億元　Tesla挪威銷售稱霸
12:56 2022/01/04
【TSLA】Tesla昨飈逾一成馬斯克身家進帳2636億元　Tesla挪威銷售稱霸
創新科技及應用 Tesla 電力 德克薩斯

上一篇文章

【蘋果動向】蘋果最平5G機？　彭博：iPhone SE 3最快春季發布會亮相

下一篇文章

【CES 2022】HyperX Cloud Alpha 無線電競耳機　充電一次可用300小時
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Apple】瀏海終於消失？　傳蘋果iPhone 14出現重大改變
【Apple】瀏海終於消失？　傳蘋果iPhone 14出現重大改變
【混能車】電動車無以為繼？　美國混能車銷量創歷史新高　
【混能車】電動車無以為繼？　美國混能車銷量創歷史新高　
【創新科技】英國研新技術識別路軌危險　減少火車延誤
【創新科技】英國研新技術識別路軌危險　減少火車延誤
【音樂版權】內地打擊壟斷行爲　音樂串流平台禁簽獨家版權協議
【音樂版權】內地打擊壟斷行爲　音樂串流平台禁簽獨家版權協議
【科技一周回顧】CES 2022疫下開幕　「馬騮NFT」現安全隱患
【科技一周回顧】CES 2022疫下開幕　「馬騮NFT」現安全隱患
【華碩ASUS】底板傳出燒焦味　華碩緊急召回多款產品
【華碩ASUS】底板傳出燒焦味　華碩緊急召回多款產品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款