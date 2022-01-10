【SPAC】林鄭月娥：有信心本港SPAC上市機制能平衡市場發展與投資者保護

▲ 林鄭月娥表示，有信心本港SPAC上市機制能平衡市場發展與投資者保護。

行政長官林鄭月娥在亞洲金融論壇上以視像形式發言，提到有信心本港「特殊目的收購公司」，即SPAC上市機制，能夠在市場發展與投資者保護間取得平衡。林鄭表示，港交所正在為「特殊目的收購公司」（SPAC）籌備上市機制。對於有意見認為，本港SPAC上市機制不及其他市場寬鬆，她有信心本港SPAC上市機制會取得成功，能夠在市場發展與投資者保護間取得平衡。

資產管理方面，林鄭指本港正引入開放式基金公司及「有限合夥基金」機制，從而令基金結構多元化。同時，香港亦為合資格在岸與離岸基金交易以及在港營運附帶權益的私募基金，提供利得稅豁免。與此同時，投資推廣署設立團隊， 為有興趣在港開設家族辦公室的資金提供一站式服務，又給予稅務優惠，以提升本港作為家族辦公室樞紐的吸引力。

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跨境車輛保險單方面認可制度提早實施

為促進本港作為國際風險管理中心的競爭力，林鄭提到本港過去多年實施了多項措施，包括為個別保險業務提供利得稅優惠，並為保險相連證券設定監管框架，以及為這類證券在港發行提供補助。不僅如此，本港正與大灣區進行保險業互認制度，又將設立大灣區保險服務中心。她續指，跨境車輛保險單方面認可制度亦會提早實施，以便利本港車輛經港珠澳大橋進入廣東，期望年初可就此取得實際進展。

另外，金融科技亦是本港政策優先範疇。林鄭透露，過去一年，「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃已為超過90個項目合共提供130萬美元。她續指，本港去年10月宣佈氣候行動計劃，目標是在2035年前將碳排放量較2005年水平減半，並於2050年前實現碳中和，預期有關政策將於未來15至20年涉及300億美元公共投資。本港亦有在綠色金融上著力，自2019年4月至今，本港已發行價值逾70億美元的綠色債券。林鄭指相關部門除提出建立可持續金融數據庫外，亦評估了本港發展為區域性碳交易中心的可行性。

許正宇以錄影片段發表講話

財經事務及庫務局長許正宇因日前出席一個有出席者涉及新冠陽性個案的聚會，被安排入住竹篙灣檢疫中心。他今早同樣以視像錄影形式在亞洲金融論壇發表演說，估計為較早前錄影。許正宇提到，由於疫情仍在持續，變種病毒Omicron快速擴散，大家應對疫情維持審慎，盡力保護自己、家人及朋友免受病毒影響，並盡可能注射疫苗。他又指，去年本港經濟增長料有6.4%，認為香港可作為例子，證明經濟復甦與疫情控制可共存。

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記者﹕余倩敏