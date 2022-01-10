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滙豐（00005）股價再創新高見51.75元　下站上望幾多？

股市 11:55 2022/01/10

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滙豐 （00005） 股價今早破頂，早段跑贏大市升超過3%，高見51.75元，創52周新高。滙豐股價下站目標可以挑戰幾多？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）認為短綫強勢，若美國10年期債券升至2厘，不排除滙豐股價可進一步上試54元至55元水平，甚至更高。

＊滙豐  （00005）  升穿50元　今年內有機會再升穿60元？＊【按此重溫－開市追揸沽】（附time code）

香港經濟日報專欄作家劉德斌指，市場預期通脹迫使美國提前加息及縮表，英、歐全球主要央行加快貨幣政策正常化步伐，英、美大型銀行股新年開局全綫向好，滙豐股價只是在追落後。

在本地銀行股中，中銀香港  （02388）  亦曾升逾2%，今年以來升約11%打入5大藍籌升幅榜；恒生  （00011）  則與滙豐「叮噹馬頭」，最多同升約一成。無論國際還是本地銀行股，短綫升勢估計有餘未盡。

瀏覽全文：滙豐再升近3%見22個月高 追升英美銀行強勢未完（收費文章）

欄名 : 3分鐘睇股

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