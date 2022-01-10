紐約住宅大廈火災釀最少19死 包括9名兒童

美國紐約市周日（9日）一棟住宅公寓發生火災，造成最少19人死亡。紐約官員表示，火災造成逾63人受傷，逾半情況危殆。紐約市消防局表示，起火原因是1個暖爐引致，多人因吸入濃煙致死。紐約市長亞當斯表示，是次為近年紐約市最嚴重的火災之一。

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紐約布魯克斯區（Bronx）周日早上一棟住宅公寓發生火災，據報造成最少19人死亡，包括9名兒童。紐約官員晚上表示大火造成最少63人受傷，其中32人仍未脫離生命危險。亞當斯（Eric Adams）表示，火災為紐約市民眾帶來痛苦，是次火災亦是紐約市近年最嚴重的火災之一。

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當地消防局局長尼格羅 （Daniel Nigro）表示，起火源頭是其中1個單位的睡房便攜式暖爐，火勢被成功控制在大廈2至3樓。但由於居民逃生時一直打開逃生門，煙霧在整棟大廈中瀰漫，所有傷者是被濃煙所傷。涉事大廈設計未有包含防火梯，居民只能從內部樓梯逃生，由於煙霧量太大，部分居民無法逃生。亦有許多消防員在救援行動中，出現氧氣罐耗盡情況。

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紐約市官員表示，很多涉事大廈居民為來自西非國家岡比亞（Gambia）的移民。紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）表示，將設立1個賠償基金協助災民。紐約州參議員舒默（Chuck Schumer）亦承諾，將提供住房、稅收及移民方面的援助。當地官員指很多受災居民信奉穆斯林教，亞當斯指紐約市將與宗教領袖協商，舉行合符宗教要求的葬禮。

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責任編輯：李俊儀