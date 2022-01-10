【恒生科指】恒生科技指數彈逾2%　阿里健康、快手升逾一成

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滙豐（00005）股價再創新高見51.75元 下站上望幾多？
大市繼續反彈，互聯醫療股及快手 （01024） 領升下，恒生科技指數彈2.3%或127點，現報5631點。阿里健康 （00241） 、快手 （01024） 及明源雲 （00909） 均升逾10%，其中，阿里健康現升12.6%，報7.07元，快手升10.4%，報78.1元，明源雲升10.2%，報29.2元。
互聯網醫療股走強，平安好醫生（001833）升9.6%，報29.2元，京東健康 （06618） 升8.3%，報61.9元。
科技股方面，嗶哩嗶哩 （09626） 升近4%，報307.8元。ATMX中，騰訊 （00700） 升勢最強，升3%，報456.2元，美團 （03690） 及小米 （01810） 均升逾2%，報209.8元及18.64元，阿里巴巴 （09988） 較為無力，微升0.3%，報129.1元。
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