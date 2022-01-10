  • 19°C
香港時間 : 2022110日 (一) 11:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒生科指】恒生科技指數彈逾2%　阿里健康、快手升逾一成

股市 11:28 2022/01/10

分享：

恒生科指彈逾2%　互聯醫療股領升　快手升一成

大市繼續反彈，互聯醫療股及快手 （01024） 領升下，恒生科技指數彈2.3%或127點，現報5631點。阿里健康 （00241） 、快手 （01024） 及明源雲 （00909） 均升逾10%，其中，阿里健康現升12.6%，報7.07元，快手升10.4%，報78.1元，明源雲升10.2%，報29.2元。

互聯網醫療股走強，平安好醫生（001833）升9.6%，報29.2元，京東健康 （06618） 升8.3%，報61.9元。

科技股方面，嗶哩嗶哩 （09626） 升近4%，報307.8元。ATMX中，騰訊 （00700） 升勢最強，升3%，報456.2元，美團 （03690） 及小米 （01810） 均升逾2%，報209.8元及18.64元，阿里巴巴 （09988） 較為無力，微升0.3%，報129.1元。

相關文章：【2022展望】中信証券籲「撈底」3板塊　包括光伏、內房、港股科網龍頭等

【2022展望】瑞信降恒指目標價13%看26200點　重倉工業股及科技股

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 快手—W（01024） 京東健康（06618） 明源雲（00909） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里健康（00241） 京東（美：JD）

上一篇文章

滙豐（00005）股價再創新高見51.75元　下站上望幾多？

下一篇文章

【第五波疫情】許樹昌：Omicron發病時間較早　建議密切接觸者檢疫期縮短至14日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】夜期收市升101點　滙豐ADR越51關　阿里巴巴美股回軟（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升101點　滙豐ADR越51關　阿里巴巴美股回軟（不斷更新）
【開市9點半】散戶入場接火捧？　4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元
【開市9點半】散戶入場接火捧？　4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元
【竹篙灣隔離】竹篙灣檢疫中心無WiFi？　SmarTone自由鳥送100GB數據、3香港送300GB數據
【竹篙灣隔離】竹篙灣檢疫中心無WiFi？　SmarTone自由鳥送100GB數據、3香港送300GB數據
【Omicron】惠康及萬寧發言人：有初步陽性個案人士曾短時間逗留店舖理貨
【Omicron】惠康及萬寧發言人：有初步陽性個案人士曾短時間逗留店舖理貨
【美國債息】格羅斯：是時候保守投資　10年美債息達兩厘、期望雙位數回報不現實
【美國債息】格羅斯：是時候保守投資　10年美債息達兩厘、期望雙位數回報不現實
【香港疫情】陳茂波：第五波疫情肯定影響經濟　動態分析調撥資源支持
【香港疫情】陳茂波：第五波疫情肯定影響經濟　動態分析調撥資源支持
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款