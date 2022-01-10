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【券商點睇】國內重卡最壞時候或已過去 中國重汽市佔率續上升

股樓投資 13:07 2022/01/10

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2021 年 12 月，國內重卡銷量為5.3萬輛，按年跌52%；2021年全年，重卡行業累計銷量達到139.1萬輛，按年降14.1%，為近六年來首次下跌。下半年，中國重卡市場受國六排放標準切換、行業庫存高企等因素影響，銷量按年大幅下降；但龍頭企業集中度提升，2021年重卡CR5份額達85.6%，比2020年提升1.7個百分點。

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色 增長股要等消息

其中，一汽解放、中國重汽（03808）兩家企業市佔率分別提升1.5和2.4個百分點，馬太效應進一步顯現。隨着時間的推移，國六排放升級的負面影響逐步消除，加上同期基數的原因，華金證券判斷重卡行業最壞的時候或已經過去。

【延伸閱讀】2022年部署：花旗料恒指上半年抵26000  全年28000 另推薦8股為今年首選，請按【見下頁

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該行看好中國重汽的市佔率不斷提升，有望迎來業績拐點的重卡企業。公司早前在2022年雲商務大會發布，2021年重卡銷量較2019年增長86%，全年市佔率達20.5%，按年增長近3個百分點，躍居行業第二。

【同場加映】青姐話：獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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記者：林衛

港股 行業 中國重汽（03808） 中國

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