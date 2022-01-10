【名家論市】用10年鼓勵多生5000萬孩子 任澤平建議人行印兩萬億

東吳證券首席經濟學家任澤平發表《解決低生育的辦法找到了—中國生育報告》一文，文章指出中國推出鼓勵生育基金刻不容緩，建議人行多印2萬億元（人民幣，下同），對每孩每月給予現金獎勵，用10年鼓勵社會多生5,000萬孩子，解決人口老齡化少子化問題，讓未來更有活力，而且不增加老百姓、企業和地方負擔，我們研究認為現在只有這個辦法最務實有效可行。

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根據調查顯示，低生育的主要原因是生養孩子成本太高、房價太高，佔比分別為41.5%、27.2%，因此降低生育養育成本是主要出路，建立鼓勵生育基金的支持率高達66.5%。建立鼓勵生育基金，短期有助於穩增長、拉動內需，長期有助於改善供給側、優化人口結構、提升社會活力、提高長期經濟潛在增長率、助力民族復興。

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根據發達國家經驗，鼓勵生育資金大部分來自中央政府，地方政府提供額外補貼，設立專門機構建立鼓勵生育體系。大多數的研究發現，定期的現金補貼對於生育的影響有正向作用。報告又指，一定要抓住「75至85年」還能生的時間窗口，抓緊出台鼓勵生育基金，再不出台就晚了，不要指望90後、00後。中國育齡婦女正在以每年300至400萬的速度在下降。究其原因，就是生於1975年至1985年的這批人還有多子多福的生育觀念，而90後和00後不要說生二胎或者三胎，很多人甚至連結婚都不願意。

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記者：林衛