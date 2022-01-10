  • 20°C
香港時間 : 2022110日 (一) 12:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家論市】用10年鼓勵多生5000萬孩子 任澤平建議人行印兩萬億

股樓投資 12:34 2022/01/10

分享：

東吳證券首席經濟學家任澤平發表《解決低生育的辦法找到了—中國生育報告》一文，文章指出中國推出鼓勵生育基金刻不容緩，建議人行多印2萬億元（人民幣，下同），對每孩每月給予現金獎勵，用10年鼓勵社會多生5,000萬孩子，解決人口老齡化少子化問題，讓未來更有活力，而且不增加老百姓、企業和地方負擔，我們研究認為現在只有這個辦法最務實有效可行。

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色 增長股要等消息

根據調查顯示，低生育的主要原因是生養孩子成本太高、房價太高，佔比分別為41.5%、27.2%，因此降低生育養育成本是主要出路，建立鼓勵生育基金的支持率高達66.5%。建立鼓勵生育基金，短期有助於穩增長、拉動內需，長期有助於改善供給側、優化人口結構、提升社會活力、提高長期經濟潛在增長率、助力民族復興。

【延伸閱讀】2022年部署：環保企業管治漸受關注  10隻ESG概念股逐個捉，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

根據發達國家經驗，鼓勵生育資金大部分來自中央政府，地方政府提供額外補貼，設立專門機構建立鼓勵生育體系。大多數的研究發現，定期的現金補貼對於生育的影響有正向作用。報告又指，一定要抓住「75至85年」還能生的時間窗口，抓緊出台鼓勵生育基金，再不出台就晚了，不要指望90後、00後。中國育齡婦女正在以每年300至400萬的速度在下降。究其原因，就是生於1975年至1985年的這批人還有多子多福的生育觀念，而90後和00後不要說生二胎或者三胎，很多人甚至連結婚都不願意。

【同場加映】青姐話：獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

補貼 人口 中國

下一篇文章

【房住不炒】廣東省為財困房企鋪橋搭路 引國企收購項目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】年輕人靠自己上車　業主深受感動　底價再減助圓夢
【有相睇】年輕人靠自己上車　業主深受感動　底價再減助圓夢
【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【職場熱話】女同事不隨波逐流 棄用名牌手袋 反被同事取笑感不快
【職場熱話】女同事不隨波逐流 棄用名牌手袋 反被同事取笑感不快
【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單
【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款