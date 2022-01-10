【房住不炒】廣東省為財困房企鋪橋搭路 引國企收購項目

據內地報道，地方政府開始落實中央關於收併購出險房企項目的號召。日前，廣東省政府召集多家房企開會，為幾家國企央企收併購出險房企項目鋪橋搭路。又有消息指，銀行已告知一些大型優質房企，針對出險企業項目的承債式收購，相關併購貸款不再計入「三道紅線」相關指標。

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有報道稱，廣東省政府召集多家房企開會，與會房企包括奧園集團、富力地產、保利地產、中海地產、五礦地產、越秀地產、珠江實業集團等國企和民企。據知情人士透露，會上一些出險企業介紹了其經營情況及項目，此次會議相當於政府為幾家國企央企收併購出險房企項目搭路。

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對於廣東省政府召集房企開會的原因，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，人民銀行和銀保監會去年12月20日發了一個文，鼓勵優質的民企和央企收購出險和陷入困境房地產企業的項目，全國各地都要落實。對於地方政府來講，保持房地產市場的穩定，促進出險企業項目問題的軟著陸，就要召集相關企業來對接一下。對於廣東來講，因為前期確實是總部在廣東的一些企業出現了困境，對這個行業的影響也比較大。

「對於省級政府來講，把一些優質企業跟出險企業對接一下，以項目收並購為主，而不是以企業的股權收購為主，這樣能夠把項目和企業的風險進行分割，因為對於很多企業來講，盡管企業有困境，但是單體項目可能還是比較安全的。」李宇嘉補充，政府做的只是搭建一個平台，讓優質的企業跟出問題的企業對接一下，讓出險或陷入困境的企業，它的內部現金流能夠修復，內部現金流的修復是企業實現自救的一個最根本的邏輯。

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記者：林衛