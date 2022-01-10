美俄就烏克蘭局勢對話 首輪談判恐陷僵局

美國與俄羅斯本周會就烏克蘭局勢對話，首輪為周一（10日）於瑞士日内瓦舉行美俄戰略安全對話。但美俄雙方都對今次對話不感樂觀，俄羅斯警告本周的談判有機會提早結束，而美國則表示預計對話無法取得突破。

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俄羅斯本周會與美國及北約（NATO）舉行三場對話。首場為美俄戰略安全對話，周一於日内瓦舉行。第二場為俄羅斯-北約理事會會議，周三（12日）於比利時布魯塞爾舉行。第三場為歐洲安全與合作組織（OSCE）會議，周四（13日）會於奧地利舉行。

但俄羅斯新聞社（RIA）引述俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）指，俄方絕對有可能在首輪談判後提早結束談判，警告美方不要對會談抱有幻想。

里亞布科夫率領俄羅斯代表團參與首輪會談，他強調即使與會者不斷作出威脅，俄方也不會在任何壓力下讓步。

國際文傳電訊社（Interfax）引述里亞布科夫指，莫斯科對會談不感樂觀。

而美方也同樣不感樂觀。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接受美國有綫新聞網絡（CNN）訪問，他預計本周會談無法取得任何突破。

美國與北約曾表示為回應俄羅斯對西方安全保障的要求，他們打算討論限制於東歐地區軍事演習及部署導彈的可能性。布林肯表示屆時雙方都會提出建議，研究能否取得進展。

但布林肯表示俄羅斯在邊境部署10萬士兵對烏克蘭構成威脅，他很難看到在局勢持續升級的情況下，會談能取得進展。

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俄羅斯上月釋出安全保障條約草案，提出包括禁止烏克蘭加入北約等多項要求。美國和北約將俄方提出的大部分要求視為無效，而布林肯也表明美方不願討論將部分美軍撤出東歐。或者排除北約東擴至烏克蘭的可能性。

美國國務院表示正式會談前，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）周日（9日）已率先在日内瓦與里亞布科夫會晤，表明華府歡迎通過外交方式取得實質進展。

而國際文傳電訊社引述里亞布科夫指，兩人會面情況複雜但有效率。

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責任編輯：鄭錦玲