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【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打（立即收看）

股市 12:29 2022/01/10

分享：

《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股，包括：滙豐控股 （00005） 、敏實集團 （00451） 、華潤置地 （01109） 及渣打銀行 （02888） ，詳情待石Sir為你分析。

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欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

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港股 異動股 經濟 盛源控股（00851） 華潤置地（01109） 滙豐控股（00005） 石鏡泉

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