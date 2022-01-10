【內房危機】廣東省政府據報召房企開會推動項目收併購　涉奧園富力越秀等　奧園彈逾5%

▲ 廣東省政府據報召房企開會推動項目收併購 涉奧園富力越秀等

內媒引述知情人士指，廣東省政府近日召集多家房企開會，為幾家國企及央企收併購出險房企項目「牽線搭橋」，參與房企包括奧園 （03883） 、富力地產 （02777） 、保利地產、中海地產、五礦地產 （00230） 、越秀地產 （00123） 、珠江實業集團等國企和民企。

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報道引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指，央行和銀保監會去年12月20日發了文，鼓勵優質的民企和央企收購出險和陷入困境房地產企業的項目，全國各地都要落實。對於地方政府來說，保持房地產市場的穩定，促進出險企業項目問題的軟著陸，就要召集相關企業來對接。對於廣東來說，前期確實是總部在廣東的一些企業出現了困境，對這個行業的影響也比較大。

此前有消息指出，目前銀行已告知一些大型優質房企，針對出險企業項目的承債式收購，相關併購貸款不再計入「三條紅線」相關指標。

內房股表現分歧，奧園彈逾5%，報1.61元，越秀地產跌逾1%，報7.17元，富力跌近2%，報3.18元，五礦地產無升跌，報0.85元。

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