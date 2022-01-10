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【英國疫情】確診增逾14萬 官員續撐減隔離時間

環球社會熱點 10:43 2022/01/10

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英國持續受新冠肺炎變種病毒Omicron肆虐，確診仍然維持較高數目，但政府堅持未再收緊防疫。英國最新單日增加超過14萬宗確診，近百人死亡。雖然確診不斷增加，但內閣官員繼續支持，將隔離日數由7日降至5日。

【英國疫情】累計逾15萬人死亡 約翰遜：巨大損失 【下一頁】

英國自發現Omicron變種後，確診數字維持逾10萬。周日（9日）公布新增逾14萬確診，較上周同期輕微下跌，但相關死亡明顯增加，由73人升至97人。

即使確診不斷增加，曾任疫苗大臣的教育部部長查學禮（Nadhim Zahawi）同日受訪時表示，繼續支持政府把隔離日子由7日減至5日。但他強調，政府需小心考慮，應對改變後帶來的變化。

查學禮認為，減少隔離日數有助紓緩英國確診湧現帶來的勞動力問題影響，特別是學校及指定勞動力需求大行業。他表明，將按科學家及專家建議，決定是否降低隔離日數，表示不希望有反效果。

【新冠疫情】全球新年首周日增200萬確診 歐美最嚴重 【下一頁】

同時，查學禮指希望英國可成為全球首批國家，向外界展示如何將新冠疫情過渡為風土病，以及往後5至10年如何應對新冠肺炎的威脅。

現時，英格蘭民眾確診後，若能在第6及7日連續獲得兩次陰性檢測結果，將可提前完成隔離。如再次出現陽性結果，隔離需維持至10日。

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責任編輯：吳漢培

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