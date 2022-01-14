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【HSBC滙豐】滙豐「炒房」主管礙於本港檢疫安排尚未來港 傳休假半年 4名環球舵手3名已駐紮中環總行

股市 19:23 2022/01/14

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【HSBC滙豐】滙豐「炒房」主管礙於本港檢疫安排尚未來港 4名環球舵手3名已駐紮中環總行

HSBC滙豐 （00005） 去年宣布，重整旗下三大業務支柱涉及的4名環球舵手，原先預期在去年下半年由英國倫敦派駐本港，但有本地傳媒引述消息透露，其中3位環球業務行政總裁於去年第三季至年底前已先後駐港，但俗稱「炒房」業務的環球銀行及資本市場（GBM）聯席行政總裁Greg Guyett，因檢疫安排關係，至今仍未抵港。

外電報道，Greg Guyett將休假6個月，延至最少今年9月底才抵港。期間，將由環球銀行及資本市場（GBM）另一聯席行政總裁Greg Guyett，自3月起單獨監管相關業務，直至Greg Guyett來港。

*滙豐  （00005）  升穿50元　今年內有機會再升穿60元？重溫《開市追揸沽》*【按此速睇 - 附time code】

HSBC滙豐據報為受制裁中資企業股東託管股份【下一頁】

報道指，由於「炒房」主管的業務性質需要經常進出不同區域公幹，加上考慮到本港早前實施較嚴的防疫隔離政策，故留駐倫敦時間稍長，以便處理公務，未能在去年抵港， 但據了解駐紮本港安排暫未有改變。

滙豐環球財富管理及個人銀行業務（WPB）行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）、環球工商金融（CMB）行政總裁歐柏賢（Barry O'Byrne）自去年起常駐香港；至於Greg Guyett亦按計劃派駐來港，被問及預計他何時抵達，則沒有進一步補充。

相關文章：【滙豐HSBC】前海金控掛牌出售滙豐前海證券39%股權　滙豐會否接貨？

港股 傳統經濟股 中環 香港 滙豐控股（00005） 金融 銀行

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