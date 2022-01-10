【在家工作】「超個性化」工作時代來臨　僱主僱員可達至雙贏

▲ 透過「超個性化」工作模式，讓員工按意願作出不同選擇，包括工作的時間和地點、所做的工作類型和工作方式，以及與同事之間的溝通方式等。（資料圖片）

愈來愈多行業都出現勞動力短缺問題，企業都在努力尋找吸引和留住員工的方法。科技諮詢公司Gartner副總裁兼教練心理學家（coaching psychologist）Aaron McEwan認為，僱主必須懂得向員工「銷售」（sell）工作，「現時職場的話語權已轉向員工，這是一個黃金機會讓他們說出工作中真正想要的東西，以及如何滿足他們的需求」。

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Gartner的一項調查發現，員工的態度已經因為疫情而發生轉變，65%員工已重新思考工作在生活中應該有的地位，62%的員工渴望有更大的改變。調查指出，75%的混合型或遠程工作者指出，他們對靈活工作的期望值有所增加，如果僱主堅持要他們回到辦公室工作的話，10個員工中有4個都會選擇離職。

人與人之間的聯繫對員工體驗也很重要，調查就提到，有85%求職者認為「被視為一個人而不僅是一個僱員」是很重要。Gartner表示僱主需要考慮他們對員工的價值主張，而不只是工資。因此「超個性化」工作安排，將可發揮強大作用。

「用人去適應工作」已不合時宜

「超個性化」通常是針對消費者對產品和服務的營銷，放在職場上應用，是指如何改變工作模式，令工作更好地適應每一個員工；而不是像傳統辦公室般，每名員工都規定每周上班5天、過著朝9晚6的生活，因為這種「用人適應工作」的模式已不合時宜。

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透過「超個性化」工作模式，讓員工按意願作出不同選擇，包括工作的時間和地點、所做的工作類型和工作方式，以及與同事之間的溝通方式等。McEwan形容「這是關於在正確的時間和地點，以正確的數量和速度去做正確的工作。」

站在僱主角度，當公司能夠圍繞每個員工的最佳表現來設計工作時，他們最終得到的就是更好的生產力，同時也獲得更快樂和更投入的員工。

責任編輯：陳卓賢