【異動股】華盛國際復牌升逾1倍　仙股變回毫子股

▲ 華盛國際（01323）上周四暴瀉9成半後中途停牌，今復牌後股價抽升一倍。

細價股上周四爆股災，華盛國際 （01323） 當日暴瀉9成半後中途停牌，公司今復牌後股價抽升一倍，由仙股變回毫子股。截至本港時間9時30分，該股升1.3倍，報0.155元，成交額919萬元。華盛國際停牌前報0.067元，瀉95%，成交12.5億股，涉資9,916萬元。

華盛國際上周五發通告，指董事會確認，並不知悉任何導致該股價及成交量不尋常波動的原因。

另外，華盛國際有兩名股東上周四因股價暴跌被斬倉。通告指出，公司執行董事、董事會主席兼行政總裁黃偉昇因股價大幅下跌，他全資擁有的雙星環球有限公司持有的約1.3億股及他個人持有的1430萬股股份，上周四被強制出售。雙星及黃偉昇於本公司的權益百分比因而分別減少至本公司已發行股本總額約9.8% 及10.04%。另外，執行董事陳健龍亦已知會董事會，因股價大幅下跌，他個人持有的1000萬股股份同日亦在市場上被強制出售。緊隨強制出售完成後，陳健龍並無持有任何股份， 不再持有股份的任何權益。

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