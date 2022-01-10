【內房危機】當代置業︰債權人要求償還相關債務及採取強制執行行動　股價復牌高開倒跌三成破底

▲ 【內房危機】當代置業︰債權人要求償還相關債務及採取強制執行行動 股份今早復牌

當代置業 （01107） 公布，集團境外優先票據（其中包括2021年到期票據及2023年到期票據）的未償還本金總額約為13.48億美元。公司已收到若干票據持有人的通知，要求提早償還相關債務及/或採取強制執行行動。當代置業表示，公司一直在與相關票據持有人磋商，以就集團與境外優先票據有關的未償還債務責任採取可能的債務重組計劃，相關磋商仍在進行中。

當代置業復牌開報0.45元，高開18%，開市後股價倒跌逾三成，破底低見0.245元，成交70.7萬元。

另外，當代置業表示，公司亦已接獲集團其他債務責任的債權人通知，要求提早償還相關債務及/或採取強制執行行動。據此通知，一名債權人因相關款項未獲支付而要求提早償還其與公司附屬公司（作為借款人）及公司（作為擔保人）訂立的融資協議項下未償還本金額及應計利息約2360萬美元，並宣告若干相關擔保安排可強制執行。公司一直在與該等債權人討論豁免加快償還及/或強制執行行動。

公司已委任財務顧問，以協助其持續評估集團的流動資金狀況，並與彼等緊密合作，以制定顧及境內外利益相關者之利益的整體規劃，採取可行補救措施。

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責任編輯︰梁浩碩