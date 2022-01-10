【港股市況】恒生指數高開30點　滙豐升逾1%破頂、國壽逆市跌2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五向下，至於港股今早輕微高開。恒生指數周一開報23523點，升30點。恒生科技指數跌近0.1%，5499點。滙豐 （00005） 升逾1%，開報50.8元破頂。國壽 （02628） 跌2%。ATM個別發展，騰訊 （00700） 升1%；美團 （03690） 跌近1%，阿里巴巴 （09988） 則平開。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：45】車股下跌，吉利 （00175） 跌4%；比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【09：36】當代置業 （01107） 復牌後高開倒跌逾兩成，破底低見0.28元，成交35.8萬元。

【09：35】加息預期升溫，滙豐 （00005） 開市後升幅擴大至2%，破頂高見51.35元。

【09：34】港股開市後轉跌，恒指最新跌約30點，報23462點。

【09：25】上周大瀉後中途停牌的華盛國際 （01323） 今早復牌，股價反彈高開1.3倍，開報0.155元，成交919萬元。

【異動股】華盛國際復牌升逾1倍 仙股變回毫子股

【09：21】恒生指數開報23523點，升30點。恒生科技指數跌近0.1%，5499點。滙豐 （00005） 升逾1%，開報50.8元破頂。國壽 （02628） 跌2%；ATM個別發展，騰訊 （00700） 升1%；美團 （03690） 跌近1%，阿里巴巴 （09988） 則平開。

【國壽2628】國壽董事長王濱遭中紀委調查 國壽：全力配合、中紀委去年巡視25金融單位

【09：13】期指開報23506點，升39點或0.2%。

【08：59】恒指黑期升約66點，報23549點；道指期貨跌80點，報36150點。

【08：29】雅居樂去年下半年出售14項非核心業務 套現28億元人民幣

【08：09】【新股IPO】環龍控股2260下限1.22元定價 超購逾12倍一手中籤率15%（附分配結果連結）

【08：05】智富資源投資「二供一」 籌集最多2億元償還貸款

【07：45】醫思健康去年第四季銷售額不少於8.8億元 按年增長逾41%、較疫情前升逾64%

【07：45】港股ADR收報23597點，升103點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報51.06元，較港收市價高0.96元或1.9%；騰訊 （00700） ADR折合報445.67元，較港收市價高2.67元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報126.54元，較港收市價低2.26元或1.8%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國12月「非農」數字再次不及預期一半，但最新失業率下降和工資漲幅超預期，可能增加通脹壓力，促使聯儲局加快加息和縮表。道指上周五最多跌124點，收市跌4點，報36231點；標指跌19點，報4677點；納指跌144點，報14935點。

即睇美股收市︰

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【開市9點半】散戶入場接火捧？ 4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元

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責任編輯︰梁浩碩