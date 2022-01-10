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【港股市況】恒生指數反覆升近200點　滙豐升逾3%破頂領市、阿里巴巴逆市偏軟（不斷更新）

股市 11:16 2022/01/10

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五向下，至於港股今早輕微高開。恒生指數周一開報23523點，升30點。恒生科技指數跌近0.1%，5499點。滙豐 （00005） 升逾1%，開報50.8元破頂。國壽 （02628） 跌2%。ATM個別發展，騰訊 （00700） 升1%；美團 （03690） 跌近1%，阿里巴巴 （09988） 則平開。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：15】阿里健康 （00241） 升近14%，高見7.16元；平安好醫生 （01833） 升逾9%；京東健康 （06618） 升近9%。

【11：09】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾3%，高見457.2元。

【10：56】新東方 （09901） 升逾2%，高見14.66元。

【教育股風暴】俞敏洪總結新東方去年退款200億人幣、裁員6萬人　

【10：53】潤電 （00836） 曾倒跌5%，最新轉升0.5%；中國電力 （02380） 升逾1%；龍源電力 （00916） 升逾4%。

【10：44】內房股個發展，中海外 （00688） 破頂高見22.95元後倒跌逾1%；潤地 （01109） 跌0.4%；恒大 （03333） 跌逾2%。另一方面，碧桂園 （02007） 升0.9%；雅居樂 （03383） 升4%；融創 （01918） 升1%；世茂 （00813） 升近4%。

【內房危機】廣東省政府據報召房企開會推動項目收併購　涉奧園富力越秀等　奧園彈逾5%

【10：39】【手機訂單】一張訂單就買了65萬部小米12　邊家公司大手採購？

【10：38】快手 （01024） 升幅擴大至近一成，高見77.7元。

【10：31】滙豐 （00005） 升幅擴大至逾3%，破頂高見51.75元，成交11.2億元。

【10：27】阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟，跌0.5%，低見125.4元。騰訊 （00700） 升2%；美團 （03690） 、小米 （01810） 升逾1%。

【10：21】旺旺 （00151） 升逾7%，破頂高見8.26元。

【10：19】京東健康 （06618） 升逾8%；阿里健康 （00241） 升逾8%；平安好醫生 （01833） 升近9%。

【10：15】巨濤海洋石油 （03303） 預期年度純利介乎0至4000萬元人民幣，比2020年度純利下跌介乎72.8%至100%，巨濤股價跌17%，低見0.78元。

【10：11】快手 （01024） 造好升逾7%，高見75.9元；嗶哩嗶哩 （09626） 升逾2%，高見304元。

【10：05】【HSBC滙豐】滙豐「炒房」主管礙於本港檢疫安排尚未來港 4名環球舵手3名已駐紮中環總行

【10：03】康希諾生物 （06185） 升一成，高見180.2元。

【10：01】小鵬汽車 （09868） 跌近半成；理想汽車 （02015） 升近1%。

【09：53】大市升幅擴大至近150點，報23641點；科指轉升0.8%，報5547點。

【09：52】IGG （00799） 跌近16%，破底低見5.15元。IGG預期年度收入將錄得10%左右的增長，而淨利潤將錄得約80%至90%的跌幅。

【盈喜盈警】IGG公布盈警：料去年全年淨利潤下跌80%至90%

【09：48】恒指最新倒升50點，報23542點；科指跌0.2%，報5492點。

【09：45】車股下跌，吉利 （00175） 跌4%；比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【09：36】當代置業 （01107） 復牌後高開倒跌逾兩成，破底低見0.28元，成交35.8萬元。

【09：35】加息預期升溫，滙豐 （00005） 開市後升幅擴大至2%，破頂高見51.35元。

【09：34】港股開市後轉跌，恒指最新跌約30點，報23462點。

【09：25】上周大瀉後中途停牌的華盛國際 （01323） 今早復牌，股價反彈高開1.3倍，開報0.155元，成交919萬元。

【異動股】華盛國際復牌升逾1倍　仙股變回毫子股

【09：21】恒生指數開報23523點，升30點。恒生科技指數跌近0.1%，5499點。滙豐 （00005） 升逾1%，開報50.8元破頂。國壽 （02628） 跌2%；ATM個別發展，騰訊 （00700） 升1%；美團 （03690） 跌近1%，阿里巴巴 （09988） 則平開。

【國壽2628】國壽董事長王濱遭中紀委調查　國壽：全力配合、中紀委去年巡視25金融單位

【09：13】期指開報23506點，升39點或0.2%。

【08：59】恒指黑期升約66點，報23549點；道指期貨跌80點，報36150點。

【08：29】雅居樂去年下半年出售14項非核心業務　套現28億元人民幣

【08：09】【新股IPO】環龍控股2260下限1.22元定價　超購逾12倍一手中籤率15%（附分配結果連結）

【08：05】智富資源投資「二供一」　籌集最多2億元償還貸款

【07：45】醫思健康去年第四季銷售額不少於8.8億元　按年增長逾41%、較疫情前升逾64%

【07：45】港股ADR收報23597點，升103點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報51.06元，較港收市價高0.96元或1.9%；騰訊 （00700） ADR折合報445.67元，較港收市價高2.67元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報126.54元，較港收市價低2.26元或1.8%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國12月「非農」數字再次不及預期一半，但最新失業率下降和工資漲幅超預期，可能增加通脹壓力，促使聯儲局加快加息和縮表。道指上周五最多跌124點，收市跌4點，報36231點；標指跌19點，報4677點；納指跌144點，報14935點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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