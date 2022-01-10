【港股市況】恒生指數午後初段升200點、科指升2%　滙豐升逾2%破頂　快手升逾9%、阿里巴巴逆市軟（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五向下，至於港股今早輕微高開30點，開市後曾倒跌，其後回升最多近250點，恒生指數半日升193點，報23687點，成交797億元。恒生科技指數升近2%，報5611點。滙豐 （00005） 升逾2%破頂；騰訊 （00700） 升逾2%；快手 （01024） 升逾9%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.3%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【香港經濟】大摩下調香港今年GDP增長預測至2.5%、樓價跌2% 料年尾才恢復自由行

【香港樓市】瑞銀林鎮鴻：三大因素拖累本港樓價今年跌5% 新香港人買樓意慾相對較高

即市走勢︰

【13：34】【滙豐HSBC】滙豐升3%破頂 千個沽盤52元價位排隊先行獲利

【13：15】恒大系逆市向大，恒大 （03333） 跌4%；恒大汽車 （00708） 跌逾1%；恒大物業 （06666） 跌0.4%。

【13：06】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 回吐1%；中海油 （00883） 跌0.2%；中石化 （00386） 跌逾1%。

【13：00】港股午後初段升約210點，報23702點；科指升2%，報5615點。

【12：48】申洲國際︰北侖區疫情受制 疫情防範區工廠復產

【12：00】恒生指數半日升193點，報23687點，成交797億元。恒生科技指數升近2%，報5611點。滙豐 （00005） 升逾2%破頂；騰訊 （00700） 升逾2%；快手 （01024） 升逾9%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.3%。

【11：39】恒指中午收市前升近195點，報23687點；科指升2.2%，報5623點。

【11：39】【金融發展】林鄭月娥：有信心本港SPAC上市機制能平衡市場發展與投資者保護

【11：31】【恒生科指】恒生科技指數彈逾2% 阿里健康、快手升逾一成

【11：30】上證半日升0.3%；深證升0.5%；創業板指升0.3%。

【11：20】中國中藥 （00570） 反彈逾7%，高見5.77元，成交2.7億元。

【11：15】阿里健康 （00241） 升近14%，高見7.16元；平安好醫生 （01833） 升逾9%；京東健康 （06618） 升近9%。

【11：09】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾3%，高見457.2元。

【10：56】新東方 （09901） 升逾2%，高見14.66元。

【教育股風暴】俞敏洪總結新東方去年退款200億人幣、裁員6萬人

【10：53】潤電 （00836） 曾倒跌5%，最新轉升0.5%；中國電力 （02380） 升逾1%；龍源電力 （00916） 升逾4%。

【10：44】內房股個發展，中海外 （00688） 破頂高見22.95元後倒跌逾1%；潤地 （01109） 跌0.4%；恒大 （03333） 跌逾2%。另一方面，碧桂園 （02007） 升0.9%；雅居樂 （03383） 升4%；融創 （01918） 升1%；世茂 （00813） 升近4%。

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【10：39】【手機訂單】一張訂單就買了65萬部小米12 邊家公司大手採購？

【10：38】快手 （01024） 升幅擴大至近一成，高見77.7元。

【10：31】滙豐 （00005） 升幅擴大至逾3%，破頂高見51.75元，成交11.2億元。

【10：27】阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟，跌0.5%，低見125.4元。騰訊 （00700） 升2%；美團 （03690） 、小米 （01810） 升逾1%。

【10：21】旺旺 （00151） 升逾7%，破頂高見8.26元。

【10：19】京東健康 （06618） 升逾8%；阿里健康 （00241） 升逾8%；平安好醫生 （01833） 升近9%。

【10：15】巨濤海洋石油 （03303） 預期年度純利介乎0至4000萬元人民幣，比2020年度純利下跌介乎72.8%至100%，巨濤股價跌17%，低見0.78元。

【10：11】快手 （01024） 造好升逾7%，高見75.9元；嗶哩嗶哩 （09626） 升逾2%，高見304元。

【10：05】【HSBC滙豐】滙豐「炒房」主管礙於本港檢疫安排尚未來港 4名環球舵手3名已駐紮中環總行

【10：03】康希諾生物 （06185） 升一成，高見180.2元。

【10：01】小鵬汽車 （09868） 跌近半成；理想汽車 （02015） 升近1%。

【09：53】大市升幅擴大至近150點，報23641點；科指轉升0.8%，報5547點。

【09：52】IGG （00799） 跌近16%，破底低見5.15元。IGG預期年度收入將錄得10%左右的增長，而淨利潤將錄得約80%至90%的跌幅。

【盈喜盈警】IGG公布盈警：料去年全年淨利潤下跌80%至90%

【09：48】恒指最新倒升50點，報23542點；科指跌0.2%，報5492點。

【09：45】車股下跌，吉利 （00175） 跌4%；比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【09：36】當代置業 （01107） 復牌後高開倒跌逾兩成，破底低見0.28元，成交35.8萬元。

【09：35】加息預期升溫，滙豐 （00005） 開市後升幅擴大至2%，破頂高見51.35元。

【09：34】港股開市後轉跌，恒指最新跌約30點，報23462點。

【09：25】上周大瀉後中途停牌的華盛國際 （01323） 今早復牌，股價反彈高開1.3倍，開報0.155元，成交919萬元。

【異動股】華盛國際復牌升逾1倍 仙股變回毫子股

【09：21】恒生指數開報23523點，升30點。恒生科技指數跌近0.1%，5499點。滙豐 （00005） 升逾1%，開報50.8元破頂。國壽 （02628） 跌2%；ATM個別發展，騰訊 （00700） 升1%；美團 （03690） 跌近1%，阿里巴巴 （09988） 則平開。

【國壽2628】國壽董事長王濱遭中紀委調查 國壽：全力配合、中紀委去年巡視25金融單位

【09：13】期指開報23506點，升39點或0.2%。

【08：59】恒指黑期升約66點，報23549點；道指期貨跌80點，報36150點。

【08：29】雅居樂去年下半年出售14項非核心業務 套現28億元人民幣

【08：09】【新股IPO】環龍控股2260下限1.22元定價 超購逾12倍一手中籤率15%（附分配結果連結）

【08：05】智富資源投資「二供一」 籌集最多2億元償還貸款

【07：45】醫思健康去年第四季銷售額不少於8.8億元 按年增長逾41%、較疫情前升逾64%

【07：45】港股ADR收報23597點，升103點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報51.06元，較港收市價高0.96元或1.9%；騰訊 （00700） ADR折合報445.67元，較港收市價高2.67元或0.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報126.54元，較港收市價低2.26元或1.8%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國12月「非農」數字再次不及預期一半，但最新失業率下降和工資漲幅超預期，可能增加通脹壓力，促使聯儲局加快加息和縮表。道指上周五最多跌124點，收市跌4點，報36231點；標指跌19點，報4677點；納指跌144點，報14935點。

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【開市9點半】散戶入場接火捧？ 4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元

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責任編輯︰梁浩碩