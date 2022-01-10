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【內房賣產】雅居樂去年下半年出售14項非核心物業　套現28億元人民幣、股價升一成

股市 16:14 2022/01/10

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【內房賣產】雅居樂去年下半年出售14項非核心物業　套現28億元人民幣

雅居樂 （03383） 公布，自2021年7月至年底，集團已就14項非核心物業的出售訂立若干物業認購書或物業買賣合同，售價合計28億元人民幣。雅居樂表示，當中訂金或銷售款合計約11.49億元人民幣已於去年收取，預計可於今年收取現金回款約16.51億元人民幣。雅居樂股價造好，全日升一成，收報4.39元，成交1.4億元。

雅居樂表示，擬將物業出售的所得款項淨額用作一般營運資金。

出售的14項非核心物業包括酒店（含酒店用地）5宗、商場2宗、售樓部 3宗、小區商業配套3宗、以及公寓1宗。

 內房股今年走勢點睇？《開市追揸沽》為你分析市況【按此即睇】（附time code）

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

【內房危機】內房「三條紅綫」傳獲放寬利國企併購　國企內房股價破頂、中海外午後升7%

【內房危機】新城發展上月銷售額跌33%　一文看清2021年內房銷售數據（不斷更新）

【開市追揸沽】傳鬆綁內房股翻生　基建股強勢仲有得追？【按此即睇】 

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

責任編輯︰梁浩碩

港股 雅居樂集團（03383）
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