【內房賣產】雅居樂去年下半年出售14項非核心物業 套現28億元人民幣、股價升一成
股市 16:14 2022/01/10
雅居樂 （03383） 公布，自2021年7月至年底，集團已就14項非核心物業的出售訂立若干物業認購書或物業買賣合同，售價合計28億元人民幣。雅居樂表示，當中訂金或銷售款合計約11.49億元人民幣已於去年收取，預計可於今年收取現金回款約16.51億元人民幣。雅居樂股價造好，全日升一成，收報4.39元，成交1.4億元。
雅居樂表示，擬將物業出售的所得款項淨額用作一般營運資金。
出售的14項非核心物業包括酒店（含酒店用地）5宗、商場2宗、售樓部 3宗、小區商業配套3宗、以及公寓1宗。
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責任編輯︰梁浩碩