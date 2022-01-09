【商湯科技】散戶入場接火捧？　4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元

商湯科技 （00020） 上市曾炒高超過1.5倍，至上周高見9.7元，股價急劇回吐。分析商湯的CCASS持倉數據，可見大量貨源已轉入散戶手上，單計富途證券的投資者便接貨超過10億元，後市波動風險或加大。

商湯最新流通股數為18.66億股，佔已發行股份5.8%，較上市時略高，但按最新收市價7.36元計，流通市值仍不足140億元，公司市值卻高達2450億元，在基石投資者承諾6個月禁售期，「街貨」極少的情況下，股價波動風險本身已很高。

貨源少，造成炒風熾熱的「假象」下，商湯吸引了大量散戶投資者「接火棒」。截至1月7日（見下表），富途、滙豐、中銀香港及耀才等持股量急增，涉及增持接近2.9億股，涉資21.2億元。其中，單計富途就接貨約1.5億股，涉資達10.9億元，為持有商湯流通股數第三多的券商。

券商 30/12持股量（佔已發行股份） 07/01持股量（佔已發行股份） 富途證券 3383.1萬股（0.10%） 1.817億股（0.54%） 滙豐 2845萬股（0.08%） 8813萬股（0.26%） 中銀香港 821.9萬股（0.02%） 7677.4萬股（0.23%） 耀才證券 775.6萬股（0.02%） 1946.7萬股（0.05%）

拋售商湯的是中資行，海通國際期內減倉1.37億股，涉資逾10億元。最新持股量6.21億股，佔已發行股份1.86%，仍是持股最多的券商。

恒指上周五彈420點或1.8%，商湯科技則逆市下跌7.4%，收報7.36元，成交12.8億元。

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記者：區嘉俊