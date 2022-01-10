【新股IPO】「花瓶」老人惹爭議　國產品牌遭證監質疑崇洋涉虛假宣傳？

▲ 「花瓶」老人惹爭議 國產品牌遭證監質疑崇洋涉虛假宣傳？

內地寢室用品生產及銷售商慕思（DeRUCCI）早前向中國證監會遞交A股上市申請。不過這個國產品牌在介紹2004年公司成立歷史的時候，就已經使用一名外國長者的照片。其後多年，公司在設計宣傳圖片時，亦會沿用這一位長者的圖片，這名外國人宛如公司固定簽約多年的代言人，但公眾從來不清楚這位長者來自何方，姓甚名誰。

不過，一切謎題在慕思遞交招股說明書的時候已經逐漸浮上水面。原來照片中的外國長者名叫Timothy James Kingman，但他只是授權慕思永久使用他的肖像照片及底片，但這位外國長者並沒有參與任何慕思產品的構思、研發及生產，只是一個在宣傳上會出現的「花瓶」。

不單止外界好奇這名外國長者的身份，連中證監亦密切關注這名長者的身份。中證監在首次反饋意見中，明確向慕思提問，要求公司解釋，這個廣告上的外國老人與產品的關係，以及對外宣傳自身產品是否表述恰當，是否存在虛假宣傳等。

慕思所生產的床墊售價不菲，據官方旗艦店零售標價顯示，慕思品牌的床墊售價在數千至數萬元不等。不過，根據公司招股說明書顯示，在去年上半年，公司床墊銷售的平均單價為2154元，床架銷售單價為2904元。

據公司財務數據顯示，公司2020年全年合共錄得44.5億元（人民幣，下同），按年增長15.3%。而去年上半年的營業收入約28.1億元，期內毛利率高達45.6%，期內淨利潤達3.26億元。

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