▲ 【教育股風暴】俞敏洪總結新東方去年退款200億人幣、裁員6萬人

內地「補習教父」、新東方 （09901） 創始人俞敏洪在公眾號 發文，總結去年工作和展望今年部署， 俞敏洪指出，新東方去年市值大跌9成、收入跌8成、辭退6萬人，退學費、退租等現金支出近200億元人民幣，但他強調新東方會「 在不確定性中做確定的事情」，繼續做有價值、幫助別人、幫助社會進步的事情。

內地教育政策大改之下，俞敏洪稱，新東方已決定「壯士斷臂」全面停止K9的學科培訓，會做更多為學生全面成長提供服務的項目，素質、素養、研學、營地教育等，同時決定加大在大學生市場和海外中文市場的投入，「在大家的努力下，新東方好不容易生存了下來，還保存了一點實力」。

俞敏洪也提到新東方在線 （01797） 正在轉型，創辦「 東方甄選」作為農產品電商平台，雖然 俞敏洪去年底主持 東方甄選首場直播帶貨，交易額僅500萬元人民幣，遠不及其他知名帶貨主播，觸發新東方在線股價急跌，但 俞敏洪強調， 各條 業務線都在努力尋找新的發展機會，在資源可控的前提下，在核心戰略項目上爭取有突破性的發展。

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