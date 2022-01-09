▲ 【美國債息】格羅斯：是時候保守投資 10年美債息達兩厘、期望雙位數回報不現實

美國10年期債息持續走高，上周五曾升穿1.8厘，具「債王」之稱的知名投資者格羅斯（Bill Gross）在最新投資展望提及，如果10年期美國國債孳息率升至2厘或以上，投資者期望自身退休投資回報率在2022年或之後都能持續達雙位數，屬不設實際。格羅斯認為，目前是時候轉向保守投資，但他重申不應投資在債券。

「我會躲在一方，由得千禧世代去買元宇宙、NFT和大部分加密貨幣（但我偏好比特幣）。」

格羅斯曾是Pimco的聯合創始人，2019年從Janus退休。即使認為目前是時候投資保守，格羅斯質疑，沒有理由買入美國和歐洲債券，因為其利率仍遠低於通膨率，而且央行採取行動結束資產購買。 「如果央行不買入，你為什麼要買？」

格羅斯：股市約30%動力來自低孳息率

他估計，過去很長時間，股市至少30%是由殖利率越來越低的推動，在殖利率低位回升，「投資者有什麼理由繼續對股市感到『興奮』？」

他也列出自己部分美股投資清單，包括股息殖利率在4%或以上的防禦性股票，也有他認為被低估、可能被收購的股份如紐安斯通訊（美：NUAN）、賽靈思（美：XLNX）、Arena Pharmaceuticals（美：ARNA）、Cerner（美：CERN），也有遞延稅項殖利率高達10%的天氣熱合伙企業如遞延稅項殖利率高達10%的天氣熱合伙企業，如Enterprise Products（美：EPD）、能源傳輸（美：ET）、Shell Midstream Partners（美：SHLX）。

至於俗稱「迷因股（meme stocks）」的遊戲驛站（美：GME）、AMC（美：AMC），格羅斯繼續視為「長期做空目標 」。

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