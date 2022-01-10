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阿富汗男嬰託付「美軍」後失蹤 父母5個月後尋回愛子

環球社會熱點 09:05 2022/01/10

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美軍去年撤離阿富汗時，阿富汗首都喀布爾機場陷入一片混亂，一對父母絕望下將初生兒子交托給「美軍」。這對父母抵美後一直苦無愛兒蹤影，時隔5個月才尋回愛兒。

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路透社報道，這名男嬰名為蘇海爾（Sohail Ahmadi），失蹤時只有兩個月大。男嬰父親米爾扎（Mirza Ali Ahmadi）曾在美國駐阿富汗大使館任職保安，美軍去年加快撤離阿富汗時，他決定帶同妻子及4名子女離開阿富汗。

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據悉，不少阿富汗民眾湧往機場希望逃離阿富汗。米爾扎夫婦在機場外憂慮人多擠逼，初生兒子生命會受到威脅。

正當這對夫婦感到絕望之際，他們認為在牆内一個穿著制服的軍人是美軍，決定將兒子交托給對方。由於當時他們距離機場入口只有5米，打算入到機場後就可找到這名軍人並與兒子會合。

但塔利班此時下令機場外聚集的人群往後退，他們一家再用了30分鐘才能進入機場，此時已經找不到那名軍人和兒子的蹤影。

米爾扎一家苦尋蘇海爾仍無果。而當時官員向米爾扎表示，蘇海爾可能已被單獨帶離阿富汗，稍後將會與他們一家團聚。

他們最終搭上美國撤僑航班到德州的軍事基地，但多個月來一直找不到蘇海爾。

塔利班閱兵展實力 大曬繳獲美製武器 【下一頁】

但原來阿富汗一名29歲的的士司機薩菲（Hamid Safi），當日在機場拾獲蘇海爾並將其帶回家撫養。

直至路透社去年11月報道此事後，鄰居發現薩菲家中的初生嬰兒，與報道上失散男嬰的樣子相似，在文章下方留言引起米爾扎的關注。

米爾扎要求岳父聯絡薩菲，而岳父當時帶同一隻宰好的羊、核桃及衣服等禮物拜訪薩菲，希望對方歸還孩子。

不過薩菲拒絕交還蘇海爾，更提出他們一家也希望撤離阿富汗這項要求。

據悉，雙方經歷超過7周談判，塔利班更一度拘留薩菲。薩菲最終同意歸還嬰兒，而米爾扎一家同意賠償5個月以來的撫養費用。

而米爾扎一家正爭取讓蘇海爾赴美，與父母和兄弟姐妹團聚。

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責任編輯：鄭錦玲

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