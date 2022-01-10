【清酒商機】港人對清酒需求增　帶動新興職業「唎酒師」

▲ 清酒唎酒師楊帆表示，其所營運培訓學校「香港品酒師及調酒師培訓學院」的清酒課程報名人數大增。（受訪者提供圖片）

清酒除了豐富本港飲食文化，上升勢頭強勁的清酒需求更帶動新興職業「唎酒師」的誕生。

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清酒唎酒師楊帆表示，其所營運培訓學校「香港品酒師及調酒師培訓學院」的清酒課程報名人數大增。相比2020年以前需要1個月或以上才能成班，2020年中幾乎每個月都會有課程提供，每班人數達20至30人。

楊指出，除了港人孰知的大吟釀和純米吟釀外，『逹磨正宗三年古酒』同受歡迎。不少顧客開始接受口味濃烈的古酒搭配鮑魚的組合，可見港人對清酒要求深度化的跡象。他反映，由於餐廳對清酒需求開始增高，無論中式、日式抑或西式餐廳都希望引入清酒。

▲ 唎酒師杜澤安同樣表示，近期興起的搭配中菜風潮多適用於火鍋、海鮮及粵菜店，顧客多以20至30歲的年輕人為主。（受訪者提供圖片）

唎酒師杜澤安同樣表示，其實清酒於近兩三年才較受港人歡迎，而近期興起的搭配中菜風潮多適用於火鍋、海鮮及粵菜店，顧客多以20至30歲的年輕人為主。

他解釋，唎酒師向顧客推介時，會按照客人的口味及搭配的菜式等需求講解清酒知識，再安排適當的飲用溫度及酒杯予客人。

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記者：李智美