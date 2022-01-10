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【晚市禁堂食】清酒需雪藏難做外賣生意　餐廳清酒生意額幾乎跌至零

商業 10:30 2022/01/10

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在未能出境旅遊的情況下，香港對日本食品的需求持續增加，清酒就是其中之一，近年甚至興起以清酒搭配中菜的新風潮。（受訪者提供圖片）

在未能出境旅遊的情況下，香港對日本食品的需求持續增加，清酒就是其中之一，近年甚至興起以清酒搭配中菜的新風潮。有受訪者表示，現時約月花3000元在清酒消費上。近日防疫措施收緊，唎酒師杜澤安指出，清酒基本全靠晚市生意，其合作的餐廳反映，清酒生意額幾乎跌至零。不過，家庭聚會生意因此增加，故改向終端客戶推廣，有望增加生意。

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根據日本食品海外推進中心（JFOODO）的數據，截至2021年，香港已連續15年成為日本食品的最大輸出地，更成為日本清酒最大的入口市場，與2020年對比有約57%入口增長率。日本農林水產省（MAFF）的最新數據亦顯示，香港的清酒入口金額高達每1公升2,350日圓（約159港元），冠絕全球。

改向終端客戶推廣

提及近日受防疫措施收緊影響，唎酒師杜澤安反映，清酒基本全靠晚市生意，其合作的餐廳反映清酒生意額幾乎跌至零，也減少安排唎酒師去店內推廣清酒。 　

為了應對晚市禁堂食，餐廳只好盡量推外賣生意。惟杜指出，清酒需冷藏，市民多不會於點餐時另加清酒，因此成效甚微。

他續指，近期本為清酒旺季，餐廳也已一早進貨，現在也感到十分無奈，只好盡量在午市和外賣多推廣。雖然客人因家庭聚會購買清酒的數量，由以往10枝改為只買2枝，他指近日有見家庭聚會增加，故改向終端客戶推廣，有望增加生意。

清酒為主題的Staycation大受歡迎

至於清酒於特別日子的銷售表現，JFOODO首席營運總監中山勇表示，從2019年起該中心每年都在香港舉辦清酒活動，活動以和香港餐廳合作開發「清酒X海鮮料理」的套餐為軸，2021年合作的廣東菜和日本菜餐廳更擴展至100間。

他指出，與JFOODO合作的逸東酒店舉辦了以清酒為主題的Staycation（宅度假），客房更提供與清酒相關的禮物。推出兩星期內已獲近6成預訂，反映清酒作為活動主題的吸引力。

港人喜愛「獺祭」、「十四代」、「黒龍」和「梵」

中山勇再舉例，順德公漁村河鮮酒家於活動期間的清酒銷量，就比上年度同時期大增近3成；其他餐廳如主打傳統派系粵菜的「龍皇酒家」，及新派中菜館「孔夫子」均同意會考慮在店內提供清酒，顯示清酒的接受程度在業界抑或大眾都有提升。

提到港人喜愛的口味，中山勇表示人氣品牌有「獺祭」、「十四代」、「黒龍」和「梵」等；無濾過生原酒等也很受歡迎，該中心同時積極考慮未來在零售店進行推廣。

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記者：李智美

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