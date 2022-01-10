【英國王室】凱特迎40歲 美艷生日相致敬奶奶戴安娜

英國威廉王子太太凱特周日（9日）迎來40歲生日，正式邁入不惑之年。英國王室周日公布3張凱特官方肖像照，美艷形象獲得網民讚賞。攝影師指照片靈感源於英國王室過往的肖像，希望能向英女王等人物致敬。凱特在其中兩張照片中，佩戴著已故戴安娜王妃收藏的耳環亮相，藉此向奶奶致敬。

皇家聖誕頌歌特輯預告 凱特親述窩心決定 【下一頁】

凱特（Kate Middleton）3張照片均為獨照，其中2張為黑白相。而另一張相中，凱特身穿紅色單肩連身裙。英國媒體報道，凱特將與威廉王子（Prince William）及3個子女私下在家中低調慶祝生日。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

據悉，凱特十分欣賞意大利籍攝影師羅韋爾西的攝影風格，因此3張照片皆由羅韋爾西（Paolo Roversi）於去年11月親自操刀拍攝。羅韋爾西稱自己被凱特熱情及友好的態度打動，更讚賞凱特眼睛散發出來自靈魂的光采。

凱特聖誕送過咩禮物 搞到哈里好尷尬 【下一頁】

羅韋爾西透露，照片靈感來自王室過往的肖像。他在拍攝過程中，曾仔細研究了英女王及維多利亞女王（Queens Victoria）的舊照，希望向該兩位人物致敬。凱特在2張黑白照中也特別致敬戴安娜王妃（Princess Diana），佩戴了戴安娜的耳環。而凱特的側面照，也刻意模仿英女王50年代時的照片風格。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀