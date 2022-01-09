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【筍工推介】政府統計處請時薪訪問員 時薪最高可達111元

理財智慧 19:40 2022/01/09

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政府統計處現正招聘時薪訪問員，主要職責為在外勤統計主任督導下，透過電話及上門訪問有關工商機構，搜集統計資料及協助受訪者填寫問卷，薪酬每小時港幣111元，獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘於2022年4月初至5月中。

【Omicron】疫情恐有社區傳播鏈 梁卓偉：如情況惡化學校可提早放年假【下一頁

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

有興趣人士可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk)下載。已填妥的申請表格須於截止申請日期或之前送達下列招聘部門的聯絡地址。請在信封面註明「申請時薪訪問員職位」，如有問題，亦可向致電2582 4780進行查詢。

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記者：鄭日棱

香港 就業 政府統計處 勞工處

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