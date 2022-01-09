【變種病毒】塞浦路斯發現25例全新變種病毒 專家：為Delta與Omicron結合

塞浦路斯近日宣布，當地發現Delta變種與Omicron變種結合的一款新變種病毒，命名為Deltacron變種。據悉，Deltacron變種含有30種突變，目前在塞浦路斯已出現25宗相關個案。

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塞浦路斯大學生物科學教授科斯特里基斯（Leondios Kostrikis）近日發現一種結合Delta和Omicron的變異株，表示在Delta的基因序列裡發現類似Omicron的基因特徵，將其命名為「Deltacron」，並稱已發現25起相關病例。當中11個樣本來自住院新冠患者，14個來自普通公眾。

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研究團隊透露他們在Deltacron變種内發現多達30個突變，當中有大量是過往僅於Omicron變種内存在的突變。但若要斷定該變異株造成的影響為時尚早。目前暫時未能判斷Deltacron是否比Delta和Omicron更易引發症狀及更具傳染性，但學者普遍相信Omicron依然會是主流病毒株。

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記者：鄭日棱