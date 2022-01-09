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【ESG收息】HSBC滙豐推1.98厘人民幣綠色存款證　成功購買ESG產品即代客植樹

Hot Talk 18:40 2022/01/09

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【ESG收息】HSBC滙豐推1.98厘人民幣綠色存款證　成功購買ESG產品即代客植樹

可持續投資概念日漸盛行，銀行積極對零售客戶開拓更多綠色產品。HSBC滙豐就宣布，周一（10日）起推出新一批年息1.98厘、半年期的人民幣綠色零售存款證，入場門檻低至1萬元人民幣。

同時，滙豐夥非牟利環保慈善機構One Tree Planted大搞限時的植樹計劃。滙豐客戶由即日起至3月31日，每次成功認購任何ESG相關投資產品，滙豐將代客在印尼種植一棵樹。

滙豐：去年錄逾10億人民幣綠色存款證認購額

滙豐新一批的人民幣綠色零售存款證，周一至周五（11日上午9時起至14日中午）接受認購，將在1月21日發行，半年派息一次。

發行所得的款項將根據滙豐綠色債券框架，用於為合資格業務和項目提供融資，以推動經濟向低碳、適應氣候變化及可持續發展轉型。

滙豐客戶可透過滙豐流動理財應用程式、個人網上理財，或分行申請認購。認購金額低至1萬元人民幣，存款期6個月，固定票面年息率為1.98厘，豁免託管、代收利息及到期贖回費。

由2019年至今，滙豐先後6次推出綠色存款證。資料顯示，滙豐2021年2月推出首批人民幣綠色零售存款證，當時固定票面年息率為2.02厘；至同年9月推出新一批3個月期的人民幣綠色存款證，年息2.4厘。年內，滙豐共錄得超過10億元人民幣的綠色存款證認購額。

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ESG 可持續投資 可持續發展 債券 經濟 投資產品 存款證 派息 印尼 氣候暖化

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