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【天價拍賣】NBA退役名宿「天勾」賈霸簽名球 成交價有望達50萬美金

理財智慧 18:41 2022/01/09

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名人堂球星「天勾」賈霸生涯例行賽總得分達38387分，盤據NBA例行賽得分王至今已37年，而他在生涯例行賽最終戰拿下第3萬8387分的用球近期再度被網站拍賣，根據外媒報導，這顆球的最終成交價可能高達50萬元左右（約390萬港元）。

【科企巨頭】因用戶難拒絕Cookies 法國監管機構罰Google和Facebook 共2.1億歐元【下一頁

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

 

該球除了賈霸簽名之外，更被寫上「Last Reg. Season Game Ball 4/89」（1989年4月，最後一場例行賽用球）以及「38,387 PTS Lifetime」（生涯38387分）賈霸在NBA度過了20個賽季，他曾19度入選明星賽，拿過6座總冠軍、2座總冠軍賽MVP以及6次年度MVP。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

據報導，這顆球幾年前就曾以約27萬美金（約新台幣747萬元）的價格售出，如今這顆經賈霸認證是「正版」的簽名球再度被拍賣，這回的起標價為5萬美金，目前最高出價約為7萬7000美金，距離結標日還有22天，成交金額有可能再創新高。

【NFT】韓國天團BTS推NFT周邊 因開採加密幣不環保惹爭議【下一頁

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記者：鄭日棱

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