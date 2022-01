英非法移民豪住4星級酒店 每晚1300元由納稅人埋單

英國去年有超過2.8萬名非法移民入境,其中大部分人獲安置於酒店。英國保守黨議員亨特批評政府安置非法移民方式,指有大量非法移民豪住每晚要價125英鎊(約1,300港元)的4星級酒店,而這些費用均由英國納稅人埋單。

英媒報道,2021年抵英的非法移民數字大增兩倍,達到2.8萬人,當中近6成半、即約1.8萬人獲安排入住酒店。

酒店每晚房租介乎22英鎊(約233港元)至125英鎊,但英國政府官員表示非法移民目前更傾向入住較昂貴的3星級及4星級酒店。

亨特(Tom Hunt)就批評政府安置非法移民入住4星級酒店的做法。他表示英國民眾面對通脹飆升及能源費急升的情況,正在艱難度日。與此同時,非法移民卻可豪住4星級酒店,無疑會遭到英國民眾的仇視。

亨特又表示:

就算我們無法離岸處理非法移民,不管怎樣他們都應該是入住拘留所而非高級酒店。

(At the very least — if we cannot offshore-process asylum-seekers — we need detention centres, not nice hotels.)