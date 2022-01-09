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英非法移民豪住4星級酒店 每晚1300元由納稅人埋單

環球社會熱點 18:11 2022/01/09

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英國去年有超過2.8萬名非法移民入境，其中大部分人獲安置於酒店。英國保守黨議員亨特批評政府安置非法移民方式，指有大量非法移民豪住每晚要價125英鎊（約1,300港元）的4星級酒店，而這些費用均由英國納稅人埋單。

【英國疫情】累計逾15萬人死亡 約翰遜：巨大損失 【下一頁】

英媒報道，2021年抵英的非法移民數字大增兩倍，達到2.8萬人，當中近6成半、即約1.8萬人獲安排入住酒店。

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酒店每晚房租介乎22英鎊（約233港元）至125英鎊，但英國政府官員表示非法移民目前更傾向入住較昂貴的3星級及4星級酒店。

亨特（Tom Hunt）就批評政府安置非法移民入住4星級酒店的做法。他表示英國民眾面對通脹飆升及能源費急升的情況，正在艱難度日。與此同時，非法移民卻可豪住4星級酒店，無疑會遭到英國民眾的仇視。

英國英格蘭放寬檢疫 只需抵埗2天內檢測 【下一頁】

亨特又表示：

就算我們無法離岸處理非法移民，不管怎樣他們都應該是入住拘留所而非高級酒店。

（At the very least — if we cannot offshore-process asylum-seekers — we need detention centres, not nice hotels.）

然而，英國内政部堅稱當局只會在別無選擇的情況下，才會安排非法移民入住酒店。内政部發言人稱非法移民人數急增，導致當局需安排他們臨時入住各地酒店，正努力避免再安排非法移民入住酒店。

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責任編輯：鄭錦玲

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