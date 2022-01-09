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【Omicron】疫情恐有社區傳播鏈 梁卓偉：如情況惡化學校可提早放年假

理財智慧 17:52 2022/01/09

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政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉在一個電視節目表示，現時防疫措施初步有效，Omicron變種病毒的即時傳播率被大幅壓低，讓本港避免出現「海嘯式」爆發。

【本地經濟】財政司司長陳茂波：第五波疫情打擊各行業 肯定影響整體經濟【下一頁

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

梁卓偉指由於疫情爆發起計14至21日是危險期，因此香港尚未走出危險期，社區之間亦有一些傳播鏈未被發現，需要觀察多10日。如果出現源頭不明個案持續出現，政府應考慮增加社交距離措施，例如學校提早放年假、擴大在家工作規模等。對於受防疫措施影響的業界人士，他則指當局可考慮如何比較公平攤分他們的損失。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

他又說，未來三個月，全港18區長者健康中心轉型至接種中心方便長者打針，社區疫苗接種中心亦要增加人手、容量和開放時間，相信未來兩、三個月可將接種率推至最高。同時將於本星期審批擴大在年幼兒童接種科興疫苗的事宜，但至今未收到復必泰的相關申請，點名批評兩間藥廠復星和輝瑞極度不負責任。

【NFT】韓國天團BTS推NFT周邊 因開採加密幣不環保惹爭議【下一頁

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記者：鄭日棱

梁卓偉 年假 在家工作 疫情 香港

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