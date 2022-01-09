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【新冠疫情】全球新年首周日增200萬確診 歐美最嚴重

環球社會熱點 17:57 2022/01/09

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受Omicron變種影響，全球各地近期新冠肺炎確診人數大增。外媒統計各地確診數據，發現全球首周平均每日新增逾200萬宗確診，其中以歐美地區疫情最嚴重。但同期錄得自2020年10月以來最低的死亡數字，平均每日增加超過6,000人死亡。

英國累計逾15萬人死亡 約翰遜：巨大損失 【下一頁】

法新社（AFP）統計疫情數據，發現去年12月23日至29日期間，平均每日新增100萬宗確診個案。但在本月1日至7日期間，全球平均每日新增逾210.6萬宗確診，較前者增逾1倍。數據亦顯示，自去年11月發現Omicron變種後，全球確診個案增幅達270%。

AFP數據亦指，今年首周全球新冠死亡人數是自2020年10月以來最低，平均每日增6,237人染疫離世。

歐洲多國反疫苗示威 法國人揚言要「激死」馬克龍 【下一頁】

根據各地衛生部門官方數據，歐洲及美加疫情最嚴重，過去1周分別佔全球新增個案49%及33%。歐洲確診人數按周增47%，而美國及加拿大按周更增76%。大洋洲同期確診人數亦大增224%，拉丁美洲及加勒比地區則增148%，中東及亞洲增幅分別達116%及145%，惟非洲確診人數未見明顯升幅。

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責任編輯：李俊儀

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