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【元宇宙】Meta元宇宙演唱會回響欠佳 專家：VR 體驗不理想

環球政經 17:23 2022/01/09

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2021 年底，Meta 在 VR 平台 Horizon Venues 辦了三場跨年元宇宙演唱會，Oculus 頭顯使用者免費體驗。陣容堪稱星光熠熠，12 月 26 日為饒舌歌手 Young Thug、12 月 31 日中午 DJ David Guetta 和 12 月 31 日晚間是 The Chainsmokers。

【科技產業】全球半導體產值創歷史新高紀錄 較去年增加 11% 達 6,806 億美元規模【下一頁

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

有著眾多巨星加持，本應收獲大量回響，但根據Oculus 官網顯示，觀看人數最多不過 1.8 萬人，有專家指出問題主要出在 VR 體驗不佳。當中Young Thug和The Chainsmokers只是有 180° 虛擬背景的演唱會；David Guetta 更只是轉播他在阿布達比羅浮宮表演的 2D 直播。但在新年前夕，這不足以吸引人們獨自在家戴著 VR 頭顯參加演唱會。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

而百度副總裁馬傑就指出，視覺、聽覺、互動問題是阻礙元宇宙發展的三大技術難題，將是循序漸進過程。以 VR 頭顯為例，不論 VR 效能還是製作 360 度模擬效果的龐大算力，都遠遠不及 3A 遊戲使用的 PC 系統。與 VR 頭顯配套的一系列核心技術仍待成熟

【NFT】韓國天團BTS推NFT周邊 因開採加密幣不環保惹爭議【下一頁

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記者：鄭日棱

演唱會 元宇宙 Meta VR 演唱會

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