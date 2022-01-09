歐洲多國反疫苗示威 法國人揚言要「激死」馬克龍

歐洲多國周末出現反對強制接種新冠疫苗示威，其中單日錄得30萬宗確診的法國，更有近10萬民眾上街示威。法國總統馬克龍聲稱要針對及觸怒一班未接種新冠疫苗民眾，結果引起民怨，不少民眾反過來揚言要「激死」馬克龍。

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法國前一日雖單日新增超過32.8萬宗確診，但於首都巴黎仍有大量民眾冒著嚴寒下雨的天氣上街示威。當中有很多人都沒有戴口罩，他們更高舉著寫有「真相」（Truth）、「自由」（Freedom）及「不要疫苗通行證」（No to vaccine pass）等字眼。

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總統馬克龍（Emmanuel Macron）上周明言會針對未打疫苗人士，並聲稱要「激死」他們（piss them off），讓這群人感到麻煩而打針。

馬克龍更聲稱未打針的人不負責任，不配被視為公民。部分示威者就將矛頭指向馬克龍，表示他們要「激死」馬克龍。

除了巴黎外，馬賽、南特和勒芒等城市都有民眾上街示威。《衛報》指當地電視台畫面顯示，示威者和警察在部分地區發生衝突。

法國內政部表示，法國各地當日有超過10.5萬人參與示威。其中約1.8萬人參與巴黎示威，有10人被捕及3名警員受輕傷。而其他地區示威共有24人被捕及7名警員輕傷。

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奧地利下月將推行強制接種，周末有超過4萬民眾於首都維也納示威，警方指當地示威氣氛大致和平。

德國上月起為5至11歲兒童提供新冠疫苗，德國幾個城市周末也有示威，其中漢堡的示威規模最大，警方估計約有1.6萬名示威者參加。

意大利周末也有示威，都靈市有數百人抗議政府要求50歲以上民眾必須接種疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲