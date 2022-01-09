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祖高域確診頭兩日 唔戴口罩出席多場公開活動

環球社會熱點 16:52 2022/01/09

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網球男單一哥祖高域因未接種新冠疫苗而被澳洲取消簽證，法庭文件顯示他以上月曾確診為由取得澳網主辦方豁免。惟外媒其後發現，祖高域上月確診當日及翌日都有出席公開活動，期間更未佩戴口罩。另外，法國同澳洲公開唱反調，表明即使祖高域未接種疫苗亦可參加法國網球公開賽。

祖高域上月確診新冠肺炎 發聲感謝世界各地支持（第二版） 【下一頁】

英媒《太陽報》報道，祖高域（Novak Djokovic）去年12月16日新冠檢測結果呈陽性。但祖高域翌日出席了於塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）舉行的一個頒獎儀式。祖高域在活動期間曾與多名青年合照，期間沒有佩戴口罩。

報道亦指塞爾維亞當局為祖高域製作了一套郵票，他在確診當日亦有出席一個主題郵票儀式。但報道沒有透露，祖高域得悉自己確診的具體時間。

拿度評祖高域或被遣返 「自己決定自己負責」 【下一頁】

澳洲當局取消簽證後，祖高域已立即提出上訴。墨爾本法院將於周一（10日）作出裁決。外界關注祖高域會否因未接種疫苗，而無法參加其他賽事。法國體育部長默勒奇內亞努（Roxana Maracineanu）表示，祖高域仍能入境參加今年5月舉行的法國網球公開賽，但安排上會和已接種疫苗人士有分別。

默勒奇內亞努表示，法國並未制定和澳洲相同的入境限制，但指主辦單位會為祖高域這類尚未接種疫苗的運動員制定氣泡措施。她希望屆時情景會更明朗，並指期望法網如期舉行。

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責任編輯：李俊儀

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