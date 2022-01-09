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【Bitcoin】挖礦大國哈薩克騷亂持續 網絡中斷令比特幣全球算力消失12%

環球政經 16:09 2022/01/09

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去年因中國打擊加密貨幣挖礦，因而躍升成為全球第二大比特幣算力國的哈薩克，近日因天然氣漲價政策引爆多地抗議示威活動，哈薩克總統Kassym-Jomart Tokayev早前宣布抗議活動的主要城市進入緊急狀態，限制民眾集會、實行宵禁，並切斷全國網路通訊。

【本地經濟】財政司司長陳茂波：第五波疫情打擊各行業 肯定影響整體經濟【下一頁

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

而網路的中斷也導致許多湧向哈薩克尋求廉價能源的眾多礦業公司遭波及，根據外國媒體統計，，這次斷網導致全球有15%的比特幣礦工被迫下線，而當中算力下降幅度最大的礦池是 1THash（下降 82%）、OKExPool（下降 46.3%）和 KuCoinPool（下降 22.7%）排在二、三位。包括魚池（F2Pool）、螞蟻礦池（AntPool）和 ViaBTC 等主要礦池也下跌 12.8%、11.6% 和 19.2%。而目前的算力仍然持續下降。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

哈薩克斯坦是比特幣開採大國。據英國劍橋大學替代金融中心的數據，自從中國去年加強監管Bitcoin等虛擬貨幣後，大量Bitcoin礦場受哈薩克電費較低因素吸引而轉移到當地註冊。目前哈薩克是僅次於美國的世界第二大比特幣開採中心，其算力在全球占比達到18%。

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記者：鄭日棱

比特幣 哈薩克斯坦 虛擬貨幣

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